Calciomercato Juventus, Zidane pretende il suo pupillo: tifosi sconcertati

Calciomercato Juventus, il tecnico francese è uno dei possibili successori di Massimiliano Allegri. Ecco le sue prime richieste.

Pur dovendosi barcamenare tra mille difficoltà, la Juventus non ha intenzione di mollare di un centimetro su tutti e tre i fronti in cui in questo momento è impegnata.

In campionato i bianconeri stanno facendo di tutto per riavvicinarsi a quel quarto posto che lo scorso gennaio le è stato “sottratto” dalla penalizzazione di quindici punti. Aspettando l’esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, alla squadra di Massimiliano Allegri non resta che provare a vincere più partite possibili. In Europa League invece la Juve ha fatto un importante passo verso la qualificazione grazie al successo per 1-0 contro il Friburgo. La rete di Angel Di Maria avvicina i bianconeri ai quarti di finale, ma sarà fondamentale tenere botta giovedì prossimo in Germania. L’altro fronte è la Coppa Italia. La Juventus ha raggiunto le semifinali e ad aprile se la vedrà con l’Inter, in un doppio derby d’Italia di coppa che si preannuncia elettrizzante. Insomma, la stagione della Vecchia Signora, nonostante le innumerevoli vicissitudini sportive ed extrasportive può ancora decollare. E regalare soddisfazioni tutt’altro che banali.

Calciomercato Juventus, “Zizou” vuole puntare su Hazard

Si gioca parecchio anche lo stesso tecnico livornese, il cui futuro rimane in bilico. E subordinato ai risultati che da qui al prossimo giugno riuscirà a portare a casa.

Nel caso in cui il finale di stagione della Juventus dovesse rivelarsi un flop, non è detto che la nuova dirigenza decida di confermare Allegri. Nella rosa dei possibili sostituti spicca il nome di Zinedine Zidane, che sarebbe il sogno della maggior parte dei tifosi. “Zizou” presto tornerà in pista e Torino potrebbe essere la sua seconda tappa dopo le due esperienze al Real Madrid. Stando a quanto riporta Calciomercato.it, il tecnico francese avrebbe già in mente un giocatore da portare con sé nel capoluogo piemontese. Stiamo parlando di Eden Hazard, che al Real Madrid è ormai un esubero. Il belga in Spagna è stato il lontano parente di quello che aveva deliziato il pubblico di Stamford Bridge, ai tempi del Chelsea. In quattro stagioni ha collezionato a malapena 70 presenze ed ha trascorso quasi tutto il tempo in infermeria. Carlo Ancelotti l’ha utilizzato l’ultima volta lo scorso 3 gennaio. Un possibile acquisto, insomma, che farebbe sorgere più di un dubbio.