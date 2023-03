Non hanno mantenuto le promesse: bye bye Juventus, vola al Benfica

Calciomercato Juventus, su di lui ci sarebbe il Benfica. Futuro in bianconero che a questo punto potrebbe già essere compromesso.

Nel suo futuro potrebbe esserci proprio il club portoghese. Una novità importante che adesso non lascia dubbi.

Come riportato infatti da ‘Sky Sport DE’, Kenan Yildiz, il giovane talento di 17 anni della Juventus, sta considerando seriamente di lasciare il club nella prossima finestra di trasferimento, nonostante il suo contratto attuale che ha scadenza nel 2025.

Yildiz vuole lasciare la Juventus: c’è il Benfica

La ragione principale dietro questa decisione sarebbe legata alle presunte promesse non mantenute dal club nei confronti del giocatore. Yildiz è considerato uno dei migliori talenti emergenti della Juventus e ha attirato l’attenzione di molti club europei tra cui il Benfica, che sembra ancora molto interessato al giocatore. Tuttavia, la sua partenza sarebbe una grande perdita per la Juventus, che ha investito molto nella formazione e nella crescita del giovane calciatore.

Il motivo principale della presunta decisione di Yildiz di lasciare il club sarebbe legato alle promesse fatte dal club bianconero in passato e non mantenute. La partenza del giovane sarebbe una grande perdita per la cerchia bianconera, che aveva grandi speranze per il suo futuro nel club. Il giovane talento aveva dimostrato di avere un grande potenziale e aveva già attirato l’attenzione dei club di prima fascia in Europa. Vedremo cosa succederà in futuro ma, certamente, adesso potrebbe esserci lo zampino proprio del Benfica, come viene anche confermato dall’indiscrezione tedesca di ‘Florian Plettenberg’.