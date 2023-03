Calciomercato Juventus, la decisione è definitiva: niente più Vlahovic

Calciomercato Juventus, decisione presa e niente Vlahovic. Arriva la presa di posizione che tange anche il mondo bianconero.

Quest’ultimo ha dimostrato di aver ben reagito alla sconfitta dell’Olimpico di circa dieci giorni fa, arrivata al termine di una partita giocata bene e in occasione della quale Vlahovic e colleghi avrebbero certamente meritato qualcosa in più rispetto a quanto effettivamente raccolto.

Dopo aver superato nella prima gara degli ottavi di Europa League il tutt’altro che snobbabile Friburgo, la Juventus dovrà adesso restare concentrata per questi ultimi due impegni della settimana antecedente la pausa per le Nazionali.

Bisognerà centrare l’obiettivo dell’approdo ai quarti di finale, oltre che continuare a seguire un buon andamento in Serie A, laddove è arrivata la vittoria con la Sampdoria che, almeno potenzialmente, permette alla squadra di Allegri di condividere in ex aequo il secondo posto con l’Inter di Inzaghi.

Calciomercato Juventus, il Tottenham ha deciso: intreccio Kane-Vlahovic annullato

In attesa dei responsi di campo e corti di giustizia, intanto, non poche novità si iniziano a fiutare anche nell’ambito di un calciomercato che, non solo in casa Juventus, potrebbe apportare numerosi cambiamenti.

Plurimi gli aspetti sui quali si cercherà di intervenire nel prossimo trimestre estivo, seppur con l’attuale consapevolezza che molto dipenderà dagli obiettivi raggiunti nonché dalle decisioni tecnico-finanziarie e sportive da ponderare per la costruzione della rosa futura.

Particolare attenzione, in questo momento, merita la ricostruzione del The Telegraph, riguardante la posizione di Dusan Vlahovic. Ormai divenuto un mero e lontano ricordo di quel leader e trascinatore prelevato dalla Fiorentina, il serbo vive da circa due mesi una parentesi di inflessione importante, certamente legata anche al lungo stop.

Questo non aveva comunque posto fine alle avances giungenti dall’estero e, tra le varie, di un Tottenham che sembrava intenzionato a concretizzare un importante cambio generazionale. L’autorevole testata britannica evidenzia come a Londra abbiano però deciso di continuare a puntare su Kane, certamente anch’egli non proprio in una fase brillantissima della propria carriera ma vantante ancora lo status di top player. Proprio come Dusan, che ha però dalla sua parte molti più anni di carriera davanti.