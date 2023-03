Friburgo-Juventus, assenza pesantissima per Allegri: emergenza anche in difesa

Superato l’ostacolo Sampdoria adesso per la Juventus e già il momento di pensare al prossimo incontro in calendario per i bianconeri.

La formazione torinese infatti è attesa dalla sfida di ritorno contro il Friburgo in Europa League. Una partita nella quale sarà indispensabile non perdere affinché si possa ottenere il passaggio al turno successivo. La Juve non fa mistero di voler arrivare in fondo a questa competizione.

Si ripartirà dal vantaggio minimo ottenuto grazie alla rete di Angel Di Maria nella gara di andata. Nel frattempo però non mancano mai le voci di calciomercato che riguardano gli uomini allenati da Massimiliano Allegri. Perché, se da un lato è vero che la Juventus deve rimanere concentrata sulle faccende di campo, dall’altro è scontato dire che i dirigenti devono già pensare a pianificare le mosse per il futuro. All’orizzonte infatti ci saranno diverse cessioni, con altrettanti acquisti per far si che la squadra possa rimanere competitiva.

Juventus, Chiesa e Bonucci in forte dubbio

Ma torniamo alla trasferta in Germania che attende la Juventus, perchè queste ore saranno molto importanti per capire quale sarà lo schieramento che Allegri manderà in campo. Il tecnico infatti si ritrova a dover fare i conti con gli infortuni e dunque con le assenze.

Non ci sarà ovviamente Pogba, a causa di un nuovo stop. Per il francese ancora un periodo di assenza dal campo. Ci sono due situazioni da valutare con attenzione in casa Juve. Chiesa non è al meglio e potrebbe anche non partire per Friburgo, in modo da non rischiare eventuali ricadute ed averlo a disposizione per il big match contro l’Inter. Anche Bonucci non è al meglio e potrebbe non giocare. Un problema per Allegri che in difesa deve rinunciare pure ad Alex Sandro. Si va dunque verso un ballottaggio Rugani-De Sciglio con il primo in vantaggio.