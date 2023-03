Inchiesta Juventus, l’UEFA li ha ottenuti: cosa sta succedendo

Inchiesta Juventus, adesso la Uefa li avrebbe richiesti e ottenuti: tutti i dettagli sui nuovi atti dell’Inchiesta Prisma.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ente UEFA avrebbe richiesto e già ricevuto i nuovi atti della Procura di Torino relativi, appunto, all’inchiesta Prisma.

Proprio l’UEFA, dunque, starebbe continuando a monitorare la situazione relativa proprio alla squadra bianconera. Stando all’indiscrezione, infatti, di maggior interesse ci sarebbero gli ultimi bilanci della società bianconera, gli stessi che hanno portato, il 23 agosto scorso, al settlement agreement tra le due parti. Nell’occasione era stata definita anche una multa da 3,5 milioni di euro per la società, con una sanzione per ulteriori 19,5 milioni subordinata al rispetto degli accordi, come sottolineano da ‘Calcioefinanza’.

La Uefa “scende in campo”: tutti gli aggiornamenti del caso

La UEFA, come sottolineano, sarebbe già diverso tempo in contatto con la Procura di Torino, che aveva già richiesto, come sottolineato da ‘Calcioefinanza’, il rinvio a giudizio per 12 indagati (tra cui Agnelli, Paratici, Nedved e Arrivabene) più la Juventus, e ora starebbe visionando delle nuove carte: “relative alle indagini suppletive svolte in attesa dell’udienza preliminare davanti al Gup (fissata per il 27 marzo), che comprendono anche gli accordi segreti per il riacquisto di alcuni giocatori”.

Questa documentazione, scrive sempre il portale ‘Calcioefinanza’: sarebbero già in mano della FIGC e potrebbe inguaiare altri club, cioè Udinese, Sassuolo, Bologna, Atalanta, Sampdoria e Cagliari.