Calciomercato Juventus, Barcellona KO: irrompe un’altra spagnola

Il Barcellona si defila dal difensore ma per la Juventus c’è un altro ostacolo nella corsa al big che arriva dalla Liga

La Juventus vuole a tutti i costi intervenire in maniera concreta sul mercato nella prossima sessione estiva e non vuole farsi cogliere impreparata.

Per questa ragione sta già portando avanti alcuni interessi concreti per cercare di aprire uno spiraglio in vista di giugno. Il reparto difensivo è quello che più necessita di rinforzi, visti i contratti in scadenza di Juan Cuadrado e Alex Sandro e della condizione fisica ormai piuttosto precaria di Leonardo Bonucci. La Juve sta sondando il terreno sia per dei terzini, tra cui Alejandro Grimaldo, che per difensori centrali. Il difensore francese di origini camerunesi Evan N’Dicka rimane uno dei primi obiettivi per rinforzare il reparto difensivo bianconero nella prossima stagione. In scadenza a giugno 2023, N’Dicka rappresenterebbe un’occasione molto ghiotta a parametro zero. Il difensore non intende rinnovare con l’Eintracht Francoforte con cui l’anno scorso ha conquistato l’Europa League.

Juventus, il Barça si fa da parte per N’Dicka ma c’è il Betis

Su Evan N’Dicka ci sono tante pretendenti anche fuori dall’Italia, tra cui anche il Real Betis che sta tenendo vivi i contatti con l’entourage del giocatore.

Molto dipenderà dall’accesso alla prossima Champions League che al momento dista solo 3 punti. Infatti il Betis occupa il quinto posto in Liga con 42 punti, tre in meno della Real Sociedad che al momento è quarta e 6 in meno dell’Atletico Madrid. Una lotta agguerrita per un posto in Champions da cui dipenderanno anche i conseguenti piani di mercato per l’estate. N’Dicka è nell’agenda anche del Barcellona che, secondo fonti spagnole, avrebbe già un pre-accordo col giocatore. Il Barça, però, in quel reparto vanta già giocatori del calibro di Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Eric García e ha puntato anche il difensore dell’Athletic Bilbao, Iñigo Martínez.

Il giornalista esperto di mercato, Matteo Moretto, però, ha sottolineato come il Barcellona si sia fatto, momentaneamente, da parte e di come sia forte il pressing del Real Betis per N’Dicka. L’assalto del club spagnolo potrebbe complicare notevolmente i piani della Juventus che in Serie A è la principale squadra in corsa per il difensore francese che piace anche al Milan.