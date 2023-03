Friburgo-Juventus, ansia Di Maria: test decisivo, Allegri trema

Friburgo-Juventus, c’è ansia in casa bianconera per le condizioni di Angel Di Maria. Oggi il test decisivo ma Allegri trema

La Juve domani in Germania contro il Friburgo si gioca una buona fetta di stagione. I bianconeri di Allegri devono difendere l’1-0 della scorsa settimana e per farlo servirebbe anche la migliore squadra possibile da poter mandare in campo. Ma difficilmente sarà così. Anche perché secondo le informazioni del Corriere dello Sport anche Di Maria è in dubbio.

Ieri il Fideo si è allenato da solo, in maniera differenziata e oggi, nella rifinitura, si capirà realmente quali sono le sue condizioni fisiche. La sua presenza non è del tutto scontata, e in questo momento, appare assai più probabile un inizio dalla panchina piuttosto che un suo impiego dal primo minuto. Nel corso di questi ultimi mesi, soprattutto dopo il ritorno dal Mondiale, abbiamo capito qual è il valore di Di Maria dentro la rosa bianconera: imprescindibile diremmo e anche nella sfida d’andata, con quella rete di testa da centravanti vero, ha fatto capire di che pasta è fatto. Nei momenti top il campione c’è sempre.

Friburgo-Juventus, Allegri trema

Ed è per questo che Allegri è giustamente preoccupato: anche contro il Nantes, in Francia, dopo qualche minuto di assedio francese, l’argentino ha deciso di zittire lo stadio con quella perla che sicuramente è candidata come una dei gol dell’anno. Da quel momento in poi la sfida si è messa in discesa e in Francia hanno capito che non ci sarebbe stato nulla da fare.

Insomma, provino decisivo per Angel che spera di esserci ovviamente per dare una mano alla sua squadra. La Juve ha enorme bisogno di prendersi una qualificazione ai quarti e continuare a sognare di andare fino in fondo a questa manifestazione europea. Molto, comunque, lo si capirà anche dalle parole di Allegri nella conferenza stampa prevista per oggi.