Calciomercato Juventus, ribaltone in vista: l’Arsenal molla la presa

Calciomercato Juventus, i Gunners potrebbero presto virare su altri obiettivi: resta forte però la concorrenza del Barcellona.

L’interesse per il giocatore sembra essersi affievolito. In Inghilterra sono convinti che il club di Londra abbia spostato il mirino verso altri obiettivi. Non si escludono ritorni di fiamma: si sa, in sede di calciomercato tutto può succedere. Ma per il momento il suo nome pare sia stato depennato dalla lista che è nelle mani del direttore sportivo dell’Arsenal.

Stiamo parlando di Youri Tielemans, centrocampista del Leicester in scadenza di contratto che fa gola a numerosi top club, tra cui la stessa Juventus. Ormai è scontato che il belga abbia deciso di non prolungare il contratto con le Foxes e da luglio diventerà uno dei parametro zero più appetiti d’Europa. Cerca nuovi stimoli l’ex Anderlecht dopo quattro anni vissuti nella squadra che nel 2016 realizzò un autentico miracolo sportivo vincendo la Premier League. Quei fasti oggi sono lontani, con gli uomini di Brendan Rodgers costretti a lottare per mantenere la categoria ed evitare la retrocessione in Championship.

Calciomercato Juventus, scema l’interesse dell’Arsenal per Tielemans

Secondo il portale sixsports.in, attualmente è improbabile che l’Arsenal faccia un’offerta per Tielemans, cercato fortemente la scorsa estate. I Gunners hanno sistemato il centrocampo a gennaio acquistando Jorginho dal Chelsea e per il momento sono a posto in quel ruolo.

Oltre ai bianconeri, un’altra squadra che vorrebbe poter mettere le mani sul belga è il Barcellona, ma stando ai rumors che circolano oltremanica il giocatore vorrebbe restare in Premier League, anche se non dirà no a prescindere ad un’eventuale offerta del club blaugrana. Resta da capire se la Juventus possa di nuovo inserirsi nella corsa a Tielemans: la sensazione è che dipenderà dalla partecipazione alla prossima Champions League. Difficilmente, infatti, l’attuale calciatore del Leicester approderà a Torino se i bianconeri dovessero restare fuori dalla competizione più importante a livello continentale.