Calciomercato Juventus, lo ha chiamato Xavi: Allegri gli dice definitivamente addio

Calciomercato Juventus, lo vuole direttamente mister Xavi. Adesso potrebbe delinearsi definitivamente il suo futuro.

Stando al portale spagnolo ‘AS’, il futuro del giocatore, adesso, potrebbe essere definitivamente direzionato. Infatti, a volerlo in esclusiva, ci sarebbe lo sponsor del tecnico del Barcellona Xavi.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo “AS”, il leggendario ex giocatore del Barcellona, Xavi, avrebbe chiesto la possibile acquisizione di Ilkay Gundogan come rinforzo per la sua squadra nella prossima finestra di mercato.

Xavi vuole Gundogan al Barcellona

Gundogan è uno dei centrocampisti più talentuosi e completi del mondo, con la sua abilità di passaggio, la visione di gioco e la capacità di segnare gol da centrocampo. Il giocatore tedesco è stato per diverse stagioni, esempio, nella dominante stagione 2020/2021 del Manchester City, contribuendo con 17 gol e 5 assist in tutte le competizioni. Numeri importantissimi che ne quantificano soprattutto l’importanza sotto porta, in fase offensiva.

Sembra che la Juventus fosse anche interessata a Gundogan. Infatti, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sarebbe stato colpito dalle prestazioni del giocatore e avrebbe valutato l’idea di portarlo in bianconero. Tuttavia, sembra che la Juventus dovrà ora rinunciare alla possibilità di firmare Gundogan, poiché l’interesse del centrocampista tedesco verso l’ipotesi di chiudere la carriera in Spagna, al Barcellona, sembra essere molto forte. Inoltre, il contratto di Gundogan con il Manchester City scade nel 2023, il che significa che il club inglese non sarebbe obbligato a venderlo e sarà il giocatore stesso a decidere il proprio futuro che lo indirizza sempre di più in Liga. Non ci resta che attendere il verdetto.