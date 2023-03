Formazioni ufficiali Friburgo-Juventus: sorpresona last minute di Allegri

Formazioni ufficiali Friburgo-Juventus, le scelte di Allegri in vista del delicato confronto contro i tedeschi.

Superare l’ostacolo ottavi. Un vero e proprio tabù per la Juventus negli ultimi anni, che si tratti di Champions o di Europa League. È dalla stagione 2018-19 che i bianconeri non approdano ai quarti di finale di una competizione europea.

L’ultima volta in panchina sedeva proprio Massimiliano Allegri e il percorso della Signora nella coppa dalle grandi orecchie si interruppe contro l’Ajax di un giovane de Ligt. Era la prima Juve di Cristiano Ronaldo, che nel turno precedente si rese protagonista di un’impresa epica nell’ottavo contro l’Atletico Madrid. Tra pochi minuti Madama farà il suo ingresso in campo nel match valido per il ritorno contro il Friburgo, con l’obiettivo dichiarato di entrare nel ristretto club delle prime otto dell’Europa League. Una manifestazione a cui il tecnico livornese tiene tantissimo: un’eventuale vittoria, infatti, qualificherebbe la Juventus alla Champions League come testa di serie e non ci sarebbe bisogno di arrivare tra le prime quattro in campionato. Contro i tedeschi si riparte dall’1-1 dell’Allianz Stadium: decisivo un gol di Di Maria. Ma andiamo a vedere quali sono le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali:

FRIBURGO (3-4-3): Flekken, Kubler, Ginter, Gulde, Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter, Doan, Gregoritsch, Holer.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Vlahovic.