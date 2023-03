Juventus, Calvo avvisa Pogba: “Non siamo felici, pretendiamo tanto”

Juventus, le parole di Calvo ai microfoni di Sky poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Friburgo. L’annuncio su Pogba.

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Friburgo, ai microfoni di Sky è intervenuto il CFO della Juventus Francesco Calvo. Tra i diversi temi affrontati, immancabili quelli relativi alla situazione Paul Pogba. Sotto questo punto di vista le parole di Calvo offrono spunti assolutamente interessanti. Ecco quanto riferito:

UN GESTO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO DI POGBA? “Lui è il primo a non essere contento di questa situazione e di questo infortunio. Nel momento in cui si parla di grandi calciatori, tutto viene enfatizzato. Ho letto grandi titoli sul fatto che la Juventus vorrebbe scaricarlo: assolutamente no. Paul è arrivato qui quando aveva 19 anno, per lui è una famiglia ma siamo una famiglia che pretende tanto. Speriamo di riaverlo al massimo il prima possibile.“

POSIZIONE DELLA JUVENTUS – “Crediamo molto in Pogba, altrimenti non gli avremmo fatto un contratto di quattro anni. Siamo dispiaciuti come lo è lui. Parliamo in maniera quotidiana con il calciatore: sa che non siamo felici della situazione che si è venuta a creare, così come non è felice lui.”