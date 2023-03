Via Pogba, svelato il nuovo allenatore della Juventus: “Per la ripartenza”

Via Pogba, continua a tenere banco il futuro del centrocampista francese, alle prese con un nuovo infortunio.

Un altro passo verso quello che potrebbe diventare l’obiettivo numero uno della stagione bianconera: l’Europa League. La Juventus è approdata ai quarti di finale, il minimo sindacale dopo l’eliminazione dalla Champions League già ai gironi. Prima il Nantes e poi il Friburgo: né francesi né tedeschi sono riusciti a scombussolare i piani della Vecchia Signora, che dopo la penalizzazione in campionato ora è pronta a fare all-in sulle coppe.

In attesa di conoscere il nome del prossimo avversario – verrà fuori oggi all’ora di pranzo dall’urna di Nyon – Massimiliano Allegri si gode la qualificazione. Potrà farlo per poco, visto che domenica è in programma il derby d’Italia con l’Inter, una delle partite più sentite e attese della stagione. Anche in nerazzurri di Simone Inzaghi sono stati impegnati in coppa in settimana, conquistando un pass per i quarti di Champions in casa del Porto. Per i bianconeri un altro esame importante, che potrebbe dare ancora più slancio alla loro complicata rimonta verso il quarto posto. Inter-Juve da qualche anno è pure la partita di Antonio Conte, allenatore che è stato capace di portare al successo entrambe le squadre.

Via Pogba, Padovano: “Juve, prendi Conte. Il “Polpo”? Non lo riconfermerei”

Ormai dallo scorso autunno il tecnico salentino viene accostato alla Juventus. La situazione non è delle migliori in casa Tottenham dopo l’ennesima delusione dell’eliminazione dalla Champions League per mezzo di un’italiana, il Milan.

In tanti rivorrebbero Conte sulla panchina bianconera, sono convinti che sarebbe il successore perfetto in caso di addio a fine stagione di Massimiliano Allegri. Tra questi c’è anche Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, con la quale si laureò campione d’Europa nella stagione 1995-96 (segnando anche uno dei rigori decisivi nella finale contro l’Ajax, ndr), intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch. “Conte è uno dei migliori allenatori del mondo – ha detto – Quello che riesce a trasferire, non lo fa nessuno. Se io fossi un dirigente della Juventus, lo porterei a casa. Sappiamo bene le problematiche di Conte. Lui vuole tornare in Italia. Io rifonderei tutto da lui e ascolterei i suoi consigli. Dove lui è andato ha vinto. Sempre”. Padovano ha poi parlato della questione Pogba: “Io non lo riconfermerei, punterei su altri giocatori che possano vestire questa maglia così pesante nel migliore dei modi”.