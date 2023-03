Penalizzazione Juventus, ci scherzano su: “Sono stati bravi”

Penalizzazione Juventus, a margine del sorteggio di Europa League arriva il commento di Pessotto sulla questione. Che ci scherza su

La Juventus a Nyon, sede del sorteggio di Europa League che ha regalato ai bianconeri lo Sporting, è stata rappresentata da Gianluca Pessotto, che alla fine ha commentato non solo quello che è successo, ma soprattutto quello che potrà succedere nelle prossime settimane.

Ovviamente il tema toccato è stato quello della penalizzazione di quindici punti che i bianconeri hanno in classifica e che al momento li vede al settimo posto. Sperando in una rimonta europea che avrebbe davvero del clamoroso. Bene, Pessotto, ci ha scherzato su, rappresentando in tutto e per tutto quello che è lo stile Juventus. Quello che non passa mai. Quello che è amato da milioni di tifosi in Italia e nel Mondo.

Penalizzazione Juventus, le parole di Pessotto

Intanto sul sorteggio, e sullo Sporting. “È un’avversaria forte, ha sconfitto l’Arsenal – ha detto Pessotto a ‘Sky Sport’-. Anche loro sono reduci dal girone di Champions. Sorteggio impegnativo, loro sono una squadra forte anche se in campionato sono un po’ indietro”.

Poi, ovviamente, come detto si è passati ad una domanda sulla penalizzazione, tenendo presente che il 19 aprile verrà discusso al Collegio di Garanzia del Coni il ricorso che la società bianconera ha presentato: “Sono stati bravi a non metterlo il giorno della partita – ha detto ridendo Pessotto – ma tutto dipende poi da come affronti le decisioni. Noi dobbiamo essere bravi a reagire sia nel caso di una decisione positiva che in una negativa. Dipende dall’energia che il gruppo riuscirà a tirare fuori. Che sia di entusiasmo o di rabbia”. Un Pessotto che non è andato oltre e non mettendo sul piatto nessun’altra considerazione.