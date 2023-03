Calciomercato Juventus, offerta per Hazard: comunicazione immediata

By

Calciomercato Juventus, Hazard è stato proposto anche alla squadra bianconera. La comunicazione però è stata immediata

Eden Hazard negli ultimi anni ha deluso. Decisamente deluso. Tant’è che adesso è ai margini del Real Madrid con Ancelotti che nemmeno nelle emergenze lo manda in campo. Eppure chissà, potrebbe anche dare ancora molto, viste quelle che sono le qualità tecniche che non si possono mettere minimamente in discussione.

E il calciatore belga, secondo quelle che sono le informazioni che sono state riportate da Tuttojuve.com, sarebbe stato proposto anche alla società piemontese, in quella che potrebbe essere un’interessante operazione di mercato per la prossima stagione. Certo, il profilo non convince più di tanto tant’è che una risposta, immediata, sarebbe già arrivata.

Calciomercato Juventus, per Hazard c’è la risposta

I bianconeri a questa proposta sono rimasti freddi. Non del tutto convinti a quanto pare soprattutto per le condizioni fisiche del calciatore che nell’ultimo periodo ha avuto diversi problemi. Insomma, un’operazione che non si dovrebbe fare con Hazard che, a quanto pare, sembra essere destinato alla Premier League.

Ci sarebbe l’Arsenal di Arteta, infatti, sulle tracce del fantasista belga ex Chelsea che è pronto a tornare nel massimo campionato inglese. Il tecnico catalano sembra essere intenzionato a prenderlo convinto di poterlo rilanciare in maniera importante nel corso delle prossime settimane. Un Hazard che quindi non interessa alla Juve. Gli obiettivi, in casa bianconera, sembrano essere decisamente altri.