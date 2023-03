Le sorprese non finiscono mai: “Kanté alla Juventus”

Le sorprese non finiscono mai, il centrocampista del Chelsea sarebbe a un passo dal rinnovo con il club londinese. Ma occhio ai colpi di scena.

Rinnova o non rinnova? Tutti top club d’Europa stanno con il fiato sospeso in attesa di una notizia ufficiale. Che finora, però, nonostante i numerosi rumors sul suo conto, non è ancora arrivata. La trattativa tra N’Golo Kanté e il Chelsea sta forse per arrivare ad un punto di svolta ma, si sa, in questi casi tutto può succedere prima della firma.

Il centrocampista del Blues non mette piede in campo dallo scorso agosto per via di un brutto infortunio che l’ha costretto a finire sotto i ferri. Ha saltato praticamente un’intera stagione e la sua assenza, come volevasi dimostrare, ha rappresentato un bel problema per i due tecnici che si sono avvicendati sulla panchina del club londinese. Prima Thomas Tuchel, esonerato a sorpresa dopo neanche due mesi, poi Graham Potter, al timone del Chelsea ormai dallo scorso settembre. La proprietà intanto è corsa ai ripari acquistando, fra gli altri, il gioiello argentino del Benfica Enzo Fernandez per la cifra monstre di 12 milioni di euro. Non hanno proprio gli stessi ruoli, ma la rivelazione degli ultimi campionati del mondo sta provando a non far sentire la mancanza del francese.

Le sorprese non finiscono mai, tentativo in extremis della Juventus per il francese

Stando a quanto riporta il The Sun, il Chelsea avrebbe proposto un biennale al calciatore campione del mondo nel 2018 con la Francia, con opzione per un terzo anno.

Una proposta allettante per Kanté, che a Londra si trova molto bene e chiuderebbe volentieri la carriera nel club in cui ha vinto tutto e si è affermato come uno dei migliori centrocampisti d’Europa, dalle caratteristiche uniche. Dalla Spagna intanto sono convinti che la Juventus potrebbe effettuare un ultimo tentativo, almeno fino a quando non arriverà l’ufficialità del rinnovo. Secondo Fichajes.net, i bianconeri non vogliono mollare la presa su Kanté, considerato uno degli elementi su cui rifondare il centrocampo.