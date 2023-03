Calciomercato Juventus, Simeone insaziabile: triplo regalo, Allegri ipnotizzato

Calciomercato Juventus, si prospettano grandi cambiamenti in casa Atletico Madrid: il tecnico bianconeri a mani vuote.

La nazionale spagnola sta per iniziare ufficialmente un nuovo corso e dalle prossime due partite di qualificazione agli Europei avrà anche un nuovo capitano.

Il commissario tecnico Luis De La Fuente, succeduto a Luis Enrique al termine del deludente Mondiale qatariota, ha dimostrato di avere già le idee chiare a riguardo. La fascia più prestigiosa, visto l’addio di Busquets e la mancata convocazione di Jordi Alba, nelle due partite con Norvegia e Scozia sarà indossata da Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus oggi all’Atletico Madrid. Si tratta sicuramente di un riconoscimento importante per il centravanti dei Colchoneros, il giocatore più esperto di questa selezione. Morata, contrariamente a quello che si pensava prima del suo ritorno nella capitale spagnola, si sta trovando discretamente nella sua seconda esperienza biancorossa. Finora ha giocato 34 partite e segnato 12 reti, un buon bottino se pensiamo che inizialmente non sarebbe dovuto restare all’Atletico. Il suo futuro, tuttavia, non è ancora per niente definito.

Calciomercato Juventus, le tre richieste di Simeone: c’è anche Firmino

Il contratto di Morata scade nel 2024 ma non è detto che rimanga a Madrid anche nella prossima stagione. Sì, perché in casa Atletico ci saranno grandi cambiamenti.

Diego Simeone è riuscito a rimettere in piedi la stagione dei Colchoneros, ora di nuovo in lotta per un piazzamento Champions. Ma la prima parte, quella pre-Mondiale, era stata ampiamente deludente, conclusasi con l’eliminazione dalla coppa più importante. Ed il tecnico argentino, che sarà verosimilmente confermato per l’ennesima stagione, ha già chiesto al club un attaccante di livello. Secondo Fichajes.net, sarebbero al momento tre le opzioni sul tavolo. La prima è Mateo Retegui, l’attaccante del Tigre che è stato appena convocato da Roberto Mancini in nazionale; la seconda è il turco del Getafe Enes Unal, sorpresa dell’ultima Liga; infine ci sarebbe quel Roberto Firmino che a luglio si libererà a zero dal Liverpool. Il brasiliano la scorsa estate è stato accostato più volte alla Juventus, intenta a dotarsi di un vice-Vlahovic.