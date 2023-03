Inter-Juventus, Chiesa o Di Maria dal 1′: la sentenza di Allegri. Nuovo allarme Pogba

Inter-Juventus, le parole di Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con i nerazzurri.

Archiviato l’importantissimo successo di Friburgo, per la Juventus di Max Allegri è già tempo di pensare al prossimo impegno in campionato contro l’Inter. Il derby d’Italia ha sempre un sapore particolare: storia di rivalità, di polemiche e di scontri al vertice che ne hanno segnato pagine e pagine di storia calcistica. Appuntamento che Vlahovic e compagni di certo non possono fallire, per provare a rilanciare a pieno regime la propria candidatura in zona Champions. Ecco le parole di Allegri nella conferenza stampa di presentazione:

GARA – “Dovremo fare una partita meravigliosa, affascinante davanti a 70 mila spettatori. Di Maria? Oggi valuterò le condizioni di Bonucci, Di Maria e Miretti. Non saranno a disposizione Milik ed Alex Sandro. Chiesa sarà a disposizione così come tutti gli altri. L’Inter non ha mai perso in casa: affronteremo una squadra molto forte fisicamente.”

LOCATELLI – “Vedo bene Locatelli, contro il Friburgo l’ho tolto perché eravamo in gestione. Ma sta bene.”

SZCZESNY HA DETTO CHE SI può PUNTARE alla CHAMPIONS: è d’accordo? – “Dobbiamo ambire a fare il massimo. Abbiamo una partita importante e difficile come quella di Milano: è sempre difficile giocare gli scontri diretti. In classifica siamo indietro, dobbiamo recuperare. Nell’ottica della classifica la squadra in campo ha fatto 53 punti e su quelli dobbiamo ragionare. Il 19 aprile vedremo cosa succederà: avremo l’Europa League da affrontare e la Coppa Italia. Ad aprile abbiamo nove partite e sarà un mese entusiasmante da vivere.

SPORTING – “Buona squadra, tecnica e veloce: ci penseremo più avanti.”

GATTI – “Dalla sua ha il fatto di essere esuberante, ha tanta energia. Deve crescere molto sul piano della gestione della partita: può darsi che domani giochi di nuovo.”

MARGINI DI CRESCITA – “Ci sono margini di miglioramento soprattutto nella gestione della partita. Puntiamo a chiudere al meglio prima della sosta. Poi avremo Alex Sandro, Chiesa e Bonucci saranno a pieno ritmo: avremo anche Milik. Soprattutto quelli davanti che mi danno la possibilità di poterli girare, facciamo un passettino alla volta.”

MOURINHO – “Questo è il format dell’UEFA, forse Mourinho voleva attaccare l’UEFA”.

POGBA – “Credo che difficilmente subito dopo la sosta sarà a disposizione.”

STAGIONE – “Fino alla fine dell’anno non si può dire se una stagione sia buona o no. L’obiettivo è quello di giocarci tutti gli obiettivi. In questo modo bisogna difendere il secondo posto. Questo ci deve interessare. Se la squadra al netto delle sanzioni saremo al sesto posto, vorrà dire che la stagione non sarà andata bene.”