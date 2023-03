Penalizzazione Juventus, Inzaghi si espone: ‘verdetto’ prima del big match

Simone Inzaghi si espone in conferenza stampa alla vigilia del derby d’Italia contro la Juventus di Massimiliano Allegri

La Juventus ha ottenuto il pass per i quarti di finale di Europa League dove affronterà lo Sporting Lisbona. Un’altra sfida europea contro una portoghese dopo quella nei gironi di Champions contro il Benfica.

Adesso i bianconeri si preparano al big match di campionato, il derby d’Italia contro l’Inter di domenica sera a San Siro. All’andata la Juventus ha vinto 2-0, dimostrando di poter essere all’altezza di una squadra come l’Inter ma nell’ultimo anno i precedenti sono a favore dei nerazzurro che hanno conquistato due trofei proprio contro la squadra di Allegri: la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Anche in campionato l’anno scorso i precedenti sono a favore dei nerazzurri che hanno ottenuto un pareggio e una vittoria. Adesso la Juve trova davanti una squadra in fiducia che pochi giorni fa ha ottenuto la qualificazione ai quarti di Champions League, superando il Porto nel doppio confronto. Una sfida determinante per la classifica, con la Juve che ha ripreso il suo cammino dopo l’inciampo con la Roma all’Olimpico. Alla vigilia del derby d’Italia ha parlato Simone Inzaghi in conferenza stampa, presentando la partita ma non solo.

Juventus, Inzaghi prima del derby d’Italia: “Serve chiarezza”

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, si è soffermato sul valore della rosa della Juventus ma ha sfiorato anche la questione legata alla penalizzazione dei bianconeri, esponendosi in conferenza stampa.

“Consideriamo la Juventus una grandissima squadra, completa. Ha tanti giocatori molto forti e rispettiamo molto il valore del club. L’abbiamo incontrata spesso in partite molto delicate e importanti. Sappiamo quanto è importante la preparazione mentale a certe partite. Dovremo prestare massima attenzione. Di Maria, come Chiesa e Vlahovic, saranno osservati speciali“. Simone Inzaghi ha proseguito: “Io guardo la classifica in questo momento, poi ci sono delle vicende giudiziarie per cui ci sono gli organi apposta, speriamo di scoprirlo presto perché le squadre che stanno lottando hanno bisogno di chiarezza“. Probabilmente una velata frecciata dell’allenatore nerazzurro nei confronti della Juventus, forse per mettere una leggera pressione alla vigilia di una sfida molto importante, sia in termini di classifica che di morale per il proseguo della stagione.