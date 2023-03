Ribaltone ufficiale: firma e addio, intrigo Juventus-Milan

Non c’è mai sosta, nemmeno in questo periodo dell’anno, per le voci di calciomercato che riguardano la Juventus.

Iniziare a programmare la prossima stagione calcistica è doveroso per un grande club che ambisce sempre a nuovi trionfi. La Juventus vuole rimanere al top e sa benissimo che dovrà fare degli investimenti mirati per far sì che la squadra rimanga competitiva su più fronti.

Nell’ultima finestra di trasferimenti invernali il club bianconero è stato di fatto immobile o quasi. Effettuando solamente la cessione dell’americano McKennie. Ogni discorso riguardo all’arrivo di volti nuovi è stato rinviato alla prossima estate, quando a Torino dovranno per forza di cose arrivare forze fresche. Ci sono infatti alcuni elementi della rosa attuale di Allegri che sono destinati a lasciare Torino, seppur per diversi motivi. Sarà stata stilata senza ombra di dubbio una lista di potenziali obiettivi da rincorrere nel corso delle prossime settimane.

Juventus, Mount ha cambiato agente: andrà via dal Chelsea

Si è parlato anche di un interessamento della Juventus nei confronti di Mason Mount, una delle stelle del Chelsea che però è intenzionato a cambiare aria. Vorrebbe giocare con maggiore regolarità ed essere protagonista altrove. In Italia è seguito anche dal Milan e nelle ultime ore si registra un cambio di rotta.

Mason Mount has appointed a new agent, Neil Fewings from Wasserman Media Group, to manage a potential transfer from Chelsea. {Dailymail} — Vince™ (@Blue_Footy) March 17, 2023

Come ha spiegato il Daily Mail, infatti, Mount ha deciso di cambiare agente – affidandosi a Neil Fewings – proprio con l’obiettivo di trovare una soluzione in vista per il futuro. Il Chelsea non lo mollerà per meno di 50 milioni di euro, questo rende l’affare difficile per le italiane. In pole position infatti paiono esserci Manchester United e Liverpool per lui.