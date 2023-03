‘Sentenza’ senza appello: “Tolta la penalizzazione alla Juventus”

Penalizzazione Juventus e quindici punti in più: arriva la sentenza circa la revoca della posizione presa dopo il caso plusvalenze.

Quest’ultimo ha certamente destato scalpore e preoccupazione, in casa Juventus e non solo. Se i bianconeri hanno certamente accolto con rammarico la sentenza legata alla sottrazione di quindici punti, in tutto il Paese calcistico, al di là di quelle partitiche posizioni di esaltazione per la sentenza, si è iniziato a diffondere curiosità.

Questo alla luce della singolare situazione nonché della consapevolezza che le plusvalenze hanno sempre interessato un modus operandi pressoché comune a tutti i club italiani e non solo. Consequenziale il timore di poter assistere a prese di posizioni simili anche con altre società, fino a questo momento rimaste però pressoché indenni rispetto alla Vecchia Signora.

Senza imbatterci in tecnicismi e questioni abbastanza esulanti dal calcio giocato, va sottolineato in questa sede come la Juventus stia vivendo adesso, oltre che ad un buon momento sul piano squisitamente sportivo, una fase di attesa per i responsi definitivi.

Plusvalenze Juventus e penalizzazione: arriva la sentenza dell’ex

La speranza è quella di veder revocata la penalizzazione di quindici punti nel corso di questo campionato. Lo sa bene lo stesso Allegri, sin dal primo momento dettosi intenzionato a ragionare secondo una sorta di gioco bidirezionale.

Il mister ha infatti sempre parlato di due classifiche, una tenente conto della sottrazione inflitta e una invece frutto dei quindici punti ottenuti sul campo. A tal proposito, ha parlato a Tuttomercatoweb una vecchia conoscenza del mondo Juventus, così espressosi a riguardo.

“Credo che la penalizzazione verrà tolta, magari arriveranno altre misure ma i 15 punti torneranno alla Juve. Le plusvalenze sono ammesse.”