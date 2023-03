Calciomercato Juventus, nuovo ribaltone: “empatia totale” e affare a rischio

Calciomercato Juventus, potrebbe cambiare tutto nel futuro del giocatore: i dettagli della potenziale operazione.

Nel futuro del laterale potrebbero esserci novità importanti, da possibile cessione da free agent, adesso, potrebbe esserci, addirittura, il clamoroso ripensamento.

Alejandro Grimaldo, terzino sinistro spagnolo del Benfica, sembrava destinato ad un addio a parametro zero alla fine della stagione, con diverse squadre europee pronte ad accoglierlo fra cui anche Juventus e Inter interessate. Tuttavia, come sottolineato anche dalle indiscrezioni di ‘Abola’, sembra che ci sia stato un ribaltone negli ultimi giorni, con il giocatore che potrebbe restare addirittura al Benfica, rinnovando il suo contratto.

Calciomercato Juventus, da separato in casa a nuovo protagonista: ribaltone sul futuro di Grimaldo

Adesso per il laterale, infatti, potrebbe succedere di tutto. Vista l’ottima stagione del suo club, adesso ai quarti di finale di Champions League e con ottimi risultati anche in campionato, il giocatore sembra essere molto interessato all’idea di rimanere in Portogallo e di continuare a giocare per il club di Lisbona, dove si è già affermato come uno dei giocatori più importanti della rosa. Potrebbe infatti esserci addirittura un rinnovo del suo contratto con il Benfica a discapito di quello che si diceva qualche mese fa sul suo quasi certo addio.

Come scrivono dall’indiscrezione, il club portoghese non avrebbe nessuna fretta di privarsi del giocatore, anzi, ci sono attente valutazioni sulla possibilità di un proseguo ancora insieme. Il terzino spagnolo, classe 1995, è arrivato al Benfica nel 2016, proveniente dal Barcellona B, e da allora ha disputato più di 200 partite con la maglia delle Aquile, diventando uno dei giocatori più amati dalla tifoseria. Grazie alla sua tecnica e alla sua rapidità, Grimaldo è diventato uno dei terzini sinistri più interessanti del panorama europeo, attirando l’interesse di diverse squadre di alto livello e per diverse stagioni, infatti, tra le possibili nuove destinazioni, oltre alle due italiane, ci sarebbe anche l’interesse della sua ex squadra, proprio quel Barcellona che lo lasciò partire.