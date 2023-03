Infortunio dell’ultim’ora: comunicazione ufficiale prima di Inter-Juventus

Infortunio dell’ultim’ora e comunicazione ufficiale: succede tutto prima di Inter-Juventus.

Il derby di Italia chioserà questa sera un importante ciclo di impegni in casa bianconera, contraddistinto da un rendimento abbastanza felice, seppur macchiato da qualche passo falso che, nella logica di Allegri, non allontana però i bianconeri da quella zona Champions cui la propria squadra risulta collocata.

Un po’come sprono e un po’in nome di una speranza legata a possibili capovolgomenti finali, infatti, il livornese ha continuato a ragionare nell’ottica di una mancata penalizzazione che ad oggi colloca Vlahovic e colleghi nel cuore della lotta Champions League. In tale ottica, oltre che a motivi di orgoglio e rivalità sportiva, la sfida a Inzaghi di questa sera assume certamente una valenza notevole.

Ultim’ora ufficiale Bremer: convocato dal Brasile prima di Inter-Juventus

La trasferta di San Siro, come detto, porrà fine ad un importante tour de force, con una pausa Nazionale destinata a fungere da rifocillante catalizzatore di un nuovo cammino che inizierà ad aprile per proseguire spedito fino a fine anno.

Tanti, ancora, gli obiettivi da centrare per la Juventus, avvisata in questi minuti da un comunicato ufficiale del Brasile per le convocazioni dei verdeoro. In seguito all’infortunio rimediato dall’ex Roma, Marquinhos, in forza al PSG, Ramon Menezes ha convocato Gleison Bremer.

Questo il comunicato ufficiale. “Il difensore Bremer e l’attaccante Yuri Alberto sono convocati nella nazionale brasiliana per l’amichevole contro il Marocco. La coppia è stata convocata dopo che Marquinhos e Richarlison si sono infortunati e non potranno giocare la partita del 25, a Tangeri, allo stadio Ibn Batouta, in Marocco