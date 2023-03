Inter-Juventus, botta alla tibia nel riscaldamento: ansia per il big, poi il verdetto

Inter-Juventus, le sue condizioni hanno fatto scattare l’allarme: ha preso una botta nel riscaldamento. Ecco cosa filtra.

Mancano pochi minuti ormai al fischio d’inizio di Inter-Juventus. Partita molto importante per i bianconeri, che vogliono trovare quella continuità di rendimento contro le big che fino a questo momento, per un motivo o per un altro, non si è mai materializzata.

Nel pre partita Francesco Calvo ai microfoni di DAZN ha definito una coincidenza il fatto che la compagine di Allegri non abbia ancora vinto contro una big in trasferta. A provare a mettere i bastoni fra le ruote alla Juventus ci sarà sicuramente Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è stato scelto come terminale offensivo al fianco di Romelu Lukaku. Poco prima di rientrare negli spogliatoi, però, Lautaro ha ricevuto una botta alla tibia da Acerbi. Per qualche minuto l’attaccante argentino ha camminato zoppicando, mandando in apprensione lo staff medico nerazzurro. La tensione si è dissolta a stretto giro di posta, quando Lautaro ha dato rassicurazioni importanti in merito alla sua tenuta fisica. Non ci dovrebbero essere problemi sotto questo punto di vista, dunque.