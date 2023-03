Juventus, Allegri si affida a lui: ecco chi è Nikola Sekulov

Un impegno molto difficile attende questa sera la Juventus di Allegri, che sarà ospite dell’Inter nello stadio di San Siro.

Una sfida storica del calcio italiano alla quale entrambe le tifoserie tengono tantissimo. Inutile dunque sottolineare come sia l’Inter che la Juventus daranno il massimo per cercare di portare a casa l’intera posta in palio.

Tre punti in palio, ma non solo, anche la volontà di regalare una grande soddisfazione ai propri supporters. Mister Allegri per la formazione bianconera si ritrova ancora una volta a dover fare i conti con gli infortunati e con giocatori che non sono al top della loro condizione. Chiesa e Di Maria sembrano destinati a partire dalla panchina così come Bonucci, out invece Pogba. Nell’elenco dei convocati pubblicato nelle ultime ore c’è un nome nuovo, pescato ancora una volta nelle altre selezioni bianconere, al quale l’allenatore si affida e per il quale potrebbe esserci spazio da qui alla fine della stagione.

Juventus, Sekulov jolly per Allegri: può giocare in più posizioni

Tra i centrocampisti spicca infatti il nome di Nikola Sekulov. E’ lui l’alternativa per la sfida con l’Inter, anche ovviamente il talento della Next Gen è destinato a sedersi in panchina. Il calciatore si è allenato diverse volte con il gruppo di Allegri, ma ora è arrivato il suo momento.

Non è una novità che l’allenatore, dicevamo, peschi nella squadra che milita in serie C per i suoi convocati. Per Sekulov questa è una prima volta, ma è facile pensare che nel tempo possa ritagliarsi sempre più spazio. Classe 2002, fa parte della Juventus fin dal 2016. Una crescita graduale la sua, fino al debutto nella Juventus Under 23 nel corso del 2020. Oggi è un punto fermo della squadra di Brambilla. Sekulov è un centrocampista con ottime capacità di inserimento e realizzative. Oggi gioca come esterno d’attacco ma può essere utilizzato come trequartista o come mezzala, tant’è che viene paragonato a Marchisio per il suo stile di gioco.