Juventus-Vlahovic, la telenovela è finita: hanno scelto proprio lui

Aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro alla Juventus dell’attaccante Vlahovic. Ecco le ultimissime novità con l’annuncio che spiazza davvero tutti.

Domani la Juventus è attesa da una sfida importante contro l’Inter. La speranza è che Dusan Vlahovic possa ritrovare la via del gol anche in Serie A. Dopo la rete messa a segno su calcio di rigore giovedì scorso, contro il Friburgo, il bomber serbo ha interrotto il suo lungo digiuno. Adesso Allegri si attende una svolta anche in campionato. Intanto continuano ad arrivare voci riguardo il futuro di Vlahovic alla Juventus: può davvero arrivare l’addio? Ecco cosa sta succedendo.

Nelle ultime settimane c’è stato un grande dibattito in merito alla prossima destinazione di Dusan Vlahovic. Sicuramente, senza approdo in Champions League, sarà davvero dura tenere il serbo che è finito nel mirino di numerosi top club europei. Si attende l’esito del ricorso al Coni per capire se la Juve potrà riavere indietro oppure i no i quindi punti tolti a causa dell’inchiesta plusvalenze.

Intanto, l’altra strada per arrivare in Champions League è vincere l’Europa League anche se non sarà semplicissimo visto che sul cammino dei bianconeri ci sarà prima lo Sporting e poi presumibilmente il Manchester United. E sono propri i Red Devils a beffare i bianconeri, ecco la verità riguardo l’interesse per Vlahovic: arriva l’annuncio dall’Inghilterra per il prossimo mercato estivo 2023.

Ultime calciomercato Juventus: deciso il destino di Vlahovic

Arrivano degli aggiornamenti sul calciomercato della Juve in vista della prossima stagione. La nuova dirigenza dovrà affrontare delle questioni molto delicate a partire dal futuro di Dusan Vlahovic che senza Champions potrebbe partire. Una telenovela, questa, che iniziata già da parecchio tempo e che la Juve ha fretta di chiudere in tempi brevi. Ecco perché in queste ultime ore è arrivato l’annuncio che cambia completamente il destino di Vlahovic: c’è la comunicazione dall’Inghilterra.

E’ l’autorevole tabloid britannico Daily Mail a riportare l’indiscrezione riguardo le mosse di tre big del calcio europeo che la prossima stagione rinforzeranno il proprio reparto offensivo. Tra i giocatori nel mirino c’è sicuramente Vlahovic della Juventus anche se la prima scelta per Manchester United, Bayern Monaco e Real Madrid è Harry Kane del Tottenham. Il bomber inglese, classe 1993, potrebbe finalmente lasciare gli Spurs per tentare una nuova esperienza. Ecco perché ad oggi la Juve può stare tranquilla riguardo il futuro di Vlahovic che è pronto a proseguire il suo percorso di crescita in bianconero. Le priorità, infatti, dei principali top club europei sono altri giocatori tra cui proprio Kane che può lasciare clamorosamente il Tottenham per vestire una nuova maglia. Ecco perché dopo questa decisione, Vlahovic sarebbe sempre più convinto a continuare la sua esperienza con la Juventus