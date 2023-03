Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid mette la freccia: è stato tutto inutile

La Juventus potrebbe rimanere beffata: l’Atletico Madrid mette la freccia e sorpassa i bianconeri per il terzino

La Juventus ha raggiunto i quarti di finale di Europa League superando nel doppio confronto il Friburgo e nei sorteggi di questa mattina ha pescato lo Sporting CP.

Un’altra sfida contro una squadra portoghese dopo quella terminata nel peggiore dei modi contro il Benfica nei gironi di Champions League. I bianconeri adesso vogliono prepararsi nel migliore dei modi al big match di campionato, il derby d’Italia contro l’Inter che potrebbe mettere un altro tassello importante nella rincorsa al quarto posto. Intanto la dirigenza continua a monitorare anche il mercato per farsi trovare preparata in vista della prossima sessione estiva. Molti giocatori di grande spessore sono in scadenza e potrebbero lasciare Torino a giugno: da Alex Sandro a Cuadrado, da Rabiot a Di Maria. Tutti giocatori di grandissimo valore che lascerebbero un enorme vuoto nella rosa di Massimiliano Allegri. Per questo motivo la ‘Vecchia Signora’ si sta già muovendo per andare a riempiere quelle zone di campo. Per quanto riguarda le corsie esterne uno dei giocatori che più stuzzica la società è Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Benfica.

Juventus, sorpasso dell’Atletico Madrid per Grimaldo

Grimaldo è in scadenza col Benfica a giugno 2023 e tra i giocatori in scadenza è uno dei più chiacchierati e ambiti nel panorama europeo.

I suoi numeri sono davvero sorprendenti: 5 gol e 13 assist tra campionato portoghese e Champions League. Col Benfica ha raggiunto i quarti di finale di Champions dove affronterà l’Inter. Secondo quanto riportato da ‘eldesmarque.com’, l’Atletico Madrid si sarebbe buttato a capofitto su Grimaldo in vista della prossima stagione. La squadra del Cholo Simeone sta vivendo una stagione di grande difficoltà sia in campionato, dove è fuori dalla lotta per il titolo, che in Europa dove è uscita addirittura ai gironi di Champions League, senza neanche passare per l’Europa League. Tanti cambiamenti, sacrifici importanti, come quello di Joao Felix a gennaio, destinazione Chelsea. In vista della prossima stagione Simeone vuole intraprendere una mini-rivoluzione, andando a investire su alcuni profili di grande valore.

Uno di questi è proprio Grimaldo che andrebbe a prendere le redini della corsia di sinistra dove si è infortunato Reinildo. Un’operazione a costo zero che permetterebbe all’Atletico di offrire al giocatore un ingaggio davvero considerevole. La Juventus segue lo spagnolo ormai da diversi mesi ma non ha le potenzialità economiche per contrastare i ‘Colchoneros’.