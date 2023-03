Calciomercato Juventus, in Belgio sono sicuri: promozione in vista

Anche in questo intenso periodo dell’anno sono tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le sue mosse future.

La formazione bianconera allenata da Massimiliano Allegri è infatti impegnata su più fronti e sta cercando di farsi strada in tutte le competizioni. In questa sosta si cercheranno di ricaricare le pile in vista delle prossime gare, sempre più decisive.

Le prossime settimane saranno importanti per il club torinese guardando anche al calciomercato. Perché è innegabile dire che bisognerà muoversi con largo anticipo se si vorranno raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata. La concorrenza infatti è sempre molto agguerrita, e soprattutto i club di Premier League dispongono di potenzialità economiche che invece le squadre di serie A fanno fatica ad avere. La Juventus sa benissimo di dover trovare rinforzi in tutti i reparti. Allo stesso tempo non è una novità che si voglia puntare sulla linea verde.

Juventus, per Boende un futuro in prima squadra?

Una politica che la Juventus sta già attuando con successo nel corso di questa stagione. Basti pensare a come Allegri ha saputo lanciare Fagioli e Miretti in prima squadra. Aggiungendo strada facendo Soulè, Iling Jr e tutti gli altri. I bianconeri vogliono puntare sui giovani anche in futuro.

In Belgio “Voetbal Nieuws” spiega come nella prossima stagione ci sarà spazio in prima squadra anche per Joseph Nonge Boende. Il calciatore classe 2005 sta disputando una ottima annata con l’Under 19 e ha già esordito anche con l’Under 23. Centrocampista centrale con grandi margini di crescita, si parla per lui di un grande futuro e dunque di un possibile inserimento nella rosa della prima squadra nel corso della prima squadra. Sarebbe un altro segnale inequivocabile di come la Juventus voglia sensibilmente abbassare l’età media della rosa.