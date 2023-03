Calciomercato Juventus, addio Rabiot: blitz dalla Capitale

Spunta una nuova big nella corsa ad Adrien Rabiot: la Juventus adesso trema in ottica giugno

La Juventus continua a lavorare intensamente sulla questione Adrien Rabiot. Il centrocampista francese termina il suo contratto a giugno 2023 e non ha ancora rinnovato.

La dirigenza bianconera sta portando avanti i dialoghi con l’agente di Rabiot, nonché la mamma Veronique. I colloqui proseguono ma la richiesta di ingaggio è di 10 milioni di euro netti, la Juventus ne offrirebbe 7. C’è ancora una distanza sostanziale tra le parti e al momento il giocatore non ha dato indizi sulla sua decisione. In questa stagione l’ex Paris Saint-Germain è diventato un pilastro del centrocampo bianconero, alzando notevolmente il livello delle sue prestazioni e i suoi numeri stagionali: 7 gol e 2 assist in campionato, 2 gol in Champions League. Gli manca solo una rete per toccare la doppia cifra in quella che è sicuramente la sua migliore annata da quando è a Torino.

Juventus, anche il PSG su Rabiot: romantico ritorno

La Juventus continua a sperare che Rabiot possa convincersi a rinnovare il suo contratto ma il rischio di perderlo a parametro zero è piuttosto alto.

Sono tante le pretendenti in giro per l’Europa, in particolare in Premier League dove Manchester United e Arsenal sono in prima linea, fiutando l’affare a parametro zero. Secondi quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma col Paris Saint-Germain. Il club parigino ha cresciuto Rabiot dal lontano 2010 quando ancora militava nelle giovanili. Poi con la prima squadra ha vissuto 6 stagioni, prima del trasferimento alla Juve nel 2019. Adesso anche il Paris fiuta la grande occasione di mercato a zero e sta pensando concretamente di riportare il centrocampista francese a Parigi. Il PSG è alla ricerca di un nuovo centrocampista e Luis Campos sta valutando anche Rabiot tra le possibilità, se pur il giocatore sia molto voglioso di approdare in Premier League, un campionato in cui ancora non ha mai limitato.