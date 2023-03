Inter-Juventus, Marchisio show: Simone Inzaghi incassa il colpo

Marchisio commenta la situazione relativa al derby d’Italia che ha visto protagonista il tecnico nerazzurro: i dettagli.

Un derby d’Italia, ieri, conclusosi con una vittoria meritata della Juventus ma che come spesso succede, non è stato esente da critiche. Infatti l’episodio “incriminato” continua ad essere il presunto tocco di mano di Rabiot. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, nel posto gara, si è lamentato apertamente, sostenendo che l’episodio ha determinato la partita.

Proprio l’ex storico bianconero, Claudio Marchisio, ha commentato così le parole del tecnico nerazzurro, infatti, l’ex leggenda e bandiera bianconera è intervenuto ospite alla ‘Domenica Sportiva’.

Marchisio commenta Inzaghi: “Dovrebbe preoccuparsi della reazion lenta di Dumfries e Darmian non del fallo”

Così, infatti, ha commentato l’ex bandiera bianconera a proposito dell’episodio incriminato nel derby d’Italia: “Quello dell’Inter è stato un possesso palla sterile e lento. Fra le linee è mancato molto Lautaro Martinez. Il gol della Juventus? Per me la questione non è che quello di Rabiot non sia fallo di mano, ma che non ci sia stato proprio il contatto. È importante guardare quanto impiega Kostic a stoppare la palla e a mirare”.

E poi l’appunto, proprio, sulle parole di Simone Inzaghi: “L’episodio che dovrebbe preoccupare Inzaghi è la reazione troppo lenta sia di Dumfries che di Darmian, non tanto se era fallo di mano o meno”. Come sappiamo la partita è finita con il risultato della vittoria della Juventus in una partita meritata dalla squadra di Massimiliano Allegri.