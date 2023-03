Calciomercato Juventus, il ritorno di Dybala: la bomba è esplosa

Calciomercato Juventus, il Dybala-back potrebbe non essere soltanto una mera suggestione di metà marzo. Ecco cosa sta succedendo.

Messosi in luce con la maglia della Roma a suon di prestazioni esaltanti, il futuro di Paulo Dybala potrebbe regalare ancora colpi di scena.

Nel suo contratto con i giallorossi è stata infatti inserita una clausola rescissoria dal valore di 20 milioni di euro. Un club che mettesse sul piatto questa cifra, dunque, potrebbe seriamente entrare nell’ordine di idee di ingaggiare la “Joya”, con il quale ovviamente andrebbe trovato un accordo contrattuale. Non è un caso che Tiago Pinto sia da tempo al lavoro per provare a trovare la quadra definitiva con l’entourage del calciatore che porti al rinnovo del contratto e alla contestuale eliminazione della clausola. La sensazione, però, è che il futuro del numero 21 della Roma sia strettamente legato a quello di José Mourinho, che potrebbe dire addio ai capitolini a fine stagione. Ed ecco che il tam tam mediatico legato al futuro dell’ex attaccante del Palermo sta cominciando a tenere banco coinvolgendo indirettamente anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, Dybala back: la soffiata fa il giro del web

Dopo il doloroso addio materializzatosi ufficialmente lo scorso giugno, infatti, il club bianconero avrebbe cominciato a muovere i primi passi in vista di un clamoroso ritorno di Paulo Dybala. A rivelarlo è il profilo bianconero Enganche, che svela come da un paio di settimane alcuni dirigenti della “Vecchia Signora” stiano provando a capire la fattibilità dell’operazione.

Chiaramente la Roma non sarà affatto malleabile sotto questo punto di vista. Per la Juventus, del resto, si tratterebbe di un doppio autogol. Dybala ha infatti lasciato la Mole dopo 8 anni a parametro zero, visto che si decise di non rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022. Dopo qualche mese, però, anche a causa del drastico restyling vissuto nei piani alti della “Vecchia Signora”, si starebbe cominciando a ragionare su un possibile 2.0. Al momento, va detto, si tratta solo ed esclusivamente di una suggestione. Una trattativa concreta non è ancora partita ed è difficile che possano mai presentarsi le condizioni propizie. Nel caso in cui la Juve, però, dovesse privarsi di un ingaggio pesante come quello di Pogba…