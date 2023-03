Lo rispediscono a casa: bingo Juventus, l’affare va a (Ma)dama

Continuano ad essere molte le voci che in questo periodo riguardano la Juventus e le mosse che saranno effettuate nella prossima estate.

C’è aria di cambiamento in casa bianconera. Nessuna rivoluzione totale, sia ben inteso, ma la società ha intenzione di abbassare il monte ingaggi e di tenere in ordine il bilancio. Alcuni elementi sembrano destinati alla partenza per fine contratto e altri potrebbero essere ceduti altrove di fronte ad offerte convincenti.

Volti nuovi dunque in arrivo su tutti i reparti. Come avviene ogni estate da qualche anno a questa parte ci sono delle occasioni golose delle quali approfittare riguardo i parametri zero, calciatori di spessore internazionale che saranno liberi di accasarsi altrove senza spendere nulla per il loro cartellino. Ma la Juventus sa anche bene che bisognerà fare degli investimenti mirati legati ai giovani, facendo sì che possano arrivare a Torino elementi in grado di aprire un nuovo ciclo vincente.

Juventus, Lodi tornerà all’Atletico Madrid: occasione da sfruttare?

Non sono però elementi giovani, ma anche calciatori affermati che possano subito dire la loro. Non è affatto una novità che la Juventus prima di tutto stia cercando dei nuovi esterni difensivi, che possano però giocare pure sulla linea mediana. E uno dei nomi che da tempo circola come obiettivo è quello di Renan Lodi.

Il calciatore brasiliano, che gioca sulla fascia sinistra, oggi si trova in prestito al Nottingham Forest dall’Atletico Madrid. La sua esperienza in Inghilterra starebbe però per finire, visto che – come si legge su “Fichajes”, gli inglesi non hanno intenzione di spendere 30 milioni di euro per riscattare il suo cartellino. Dunque in estate tornerà all’Atletico Madrid ma sarà comunque sul mercato, una possibile occasione da sfruttare dunque per la Juventus. Lodi però è stato accostato pure al Newcastle e si sta parlando anche di un suo ipotetico ritorno in Brasile.