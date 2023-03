Lo danno per fatto: “La Juventus ha preso il nuovo attaccante”

La Juventus è pronta ad accogliere il nuovo attaccante: ormai lo danno per fatto, operazione in via di definizione

La Juventus si gode la sosta dopo la vittoria a San Siro di pochi giorni fa contro l’Inter che continua a portarsi dietro non poche polemiche arbitrali.

La squadra di Massimiliano Allegri ha dato un’altra dimostrazione di consapevolezza, vincendo una partita difficile contro i nerazzurri. La società, intanto, continua a guardare con grande attenzione anche al calciomercato, in vista della prossima sessione estiva. La Juventus ha esigenza di rinforzare alcuni reparti che con ogni probabilità rimarranno lacunosi viste le partenze ormai probabili di Alex Sandro, Adrien Rabiot, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Tutti loro sono in scadenza a fine stagione e un loro rinnovo al momento appare piuttosto improbabile. La dirigenza bianconera sta già guardando avanti per non farsi trovare impreparata. Gli obiettivi principali della Juve nel reparto difensivo rimangono Evan N’Dicka e Alejandro Grimaldo, in scadenza a giugno 2023 rispettivamente con Eintracht Francoforte e Benfica. La società, però, sta lavorando anche a centrocampo e in attacco e in estate potrebbe concretizzarsi un romantico ritorno.

Juventus, si concretizza il ritorno di Morata

La Juventus sta lavorando al ritorno di un attaccante. Si tratta di Alvaro Morata, attualmente all’Atletico Madrid.

Il centravanti spagnolo era partito bene in questa stagione ma nelle ultime partite non sta giocando con continuità. Fin ora ha collezionato 10 gol in Liga, 12 totali in stagione che rendono la sua stagione abbastanza positiva. Il Cholo Simeone, però, non ha mai istaurato un legame importante col calciatore e il club spagnolo difficilmente gli rinnoverà il contratto, in scadenza a giugno 2024. La Juventus deve fare i conti con i tanti club di Premier League, e non solo, interessati a Federico Chiesa ma soprattutto a Dusan Vlahovic e per questo sta già cercando un potenziale sostituto. Alvaro Morata è stato un pupillo di Allegri che tutt’ora nutre grande stima nei suoi confronti e sarebbe molto contento di accoglierlo nuovamente alla Juventus. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, l’Atletico Madrid potrebbe lasciarlo andare a fine stagione per circa 20 milioni di euro e al momento la Juventus sembrerebbe la principale indiziata. I ‘Colchoneros’ hanno accolto Memphis Depay nel mercato di gennaio e sarebbero disposti a sacrificare l’ex Real Madrid che piace particolarmente anche al Barcellona. Morata, però, sembra voglioso di tornare in Italia, in particolare alla Juve.