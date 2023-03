Champions e ingaggio top: firma a sorpresa con la Juventus

Calciomercato Juventus, adesso la possibilità diventa concreta e viene confermata dal quotidiano nazionale: i dettagli dell’operazione.

In casa Juventus si pensa già a blindare ciò che è realmente importante. In tal senso, oltre gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, che nonostante la penalizzazione di meno quindici punti potrebbero, comunque, arrivare, la Vecchia Signora pensa già a concretizzare i giocatori importanti: i cosiddetti indispensabili di Allegri.

In un certo senso, Adrien Rabiot può considerarsi, a tutti gli effetti, un elemento imprescindibile della rosa bianconera. Il centrocampista francese, partita dopo partita, sta concretizzandosi come un giocatore fondamentale per la rosa di Allegri. Prestazioni sempre sopra la sufficienza e una propensione offensiva stanno facendo di Rabiot quell’elemento imprescindibile per il futuro. Il rinnovo è voluto da tutti, in primis dall’allenatore che lo vede come titolare inamovibile. Adesso gli spirargli sembrano più concreti soprattutto se dovessero essere raggiunti quegli obiettivi minimi.

Rabiot rinnova con la Champions: ingaggio da top player

Come si può leggere nei titoli del quotidiano nazionale ‘La Gazzetta dello Sport’, adesso, le possibilità di un rinnovo di contratto del centrocampista francese aumentano notevolmente. L’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League può arrivare e in tal senso anche il rinnovo di Rabiot. Un ingaggio da top player per uno dei giocatori prossimi a diventare autentici veterani della rosa.

Rabiot è infatti considerato già, a tutti gli effetti, un imprescindibile di Allegri e la firma del rinnovo è l’obiettivo dichiarato della nuova dirigenza che vuole consolidare, proprio, i suoi giocatori importanti. Insieme a lui potrebbe arrivare anche quella di Di Maria, almeno per un altro anno, il Fideo è un altro giocatore fondamentale che la Juventus non vuole già farsi lasciar scappare. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.