“Dybala torna alla Juventus”: tifosi impazziti sui social

Calciomercato Juventus, incredibile ma vero. Adesso scatta l’ipotesi del grande ritorno: social impazziti.

Dybala di nuovo alla Juventus dopo un solo anno dall’arrivo a Roma? Lo scenario che sta per succedere potrebbe, clamorosamente, cambiare nuovamente le carte in tavola della Serie A.

Certamente, come sottolineano anche sui social, la notizia va presa con le pinze, anzi, con le “pinzone” ma in casa Juventus si starebbe sondando la possibilità di un gradito ritorno dalle Joya. L’ex numero 10, si legge, potrebbe tornare in bianconero e ci sarebbe una clausola rescissoria a permetterglielo. I tifosi, direttamente su ‘Twitter’, si stanno scatenando nelle supposizioni.

Dybala “ritorna” alla Juventus tramite la clausola rescissoria

La Joya di nuovo in bianconero? Certamente un immaginario utopistico ma che sta già trovando fondamenta nei social. Sotto il post di ‘Matthijs_Pog’ che su Twitter pone l’interrogativo “Ma perché si parla di un ritorno di Dybala?” Sono diverse le supposizioni dei supporter bianconeri.

C’è chi dice tramite la clausola rescissoria citata poc’anzi che permetterebbe il ritorno dell’attaccante argentino c’è chi, invece, sostiene che Dybala possa nuovamente riprendere la 10 occupata, attualmente, da Pogba anche se il francese non è praticamente mai entrato in campo. Insomma le varie supposizioni si stanno facendo sentire. Certamente sarebbe uno scenario completamente inedito e certamente inaspettato ma di grande gioia per molti tifosi bianconeri che ancora lo amano e supportano. C’è da sottolineare come, adesso, si tratti di fantamercato ma chissà che queste piccole basi non possano essere, prossimamente, più concrete. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi (se ci saranno).

Va sottolineato infatti come tutto il tam tam attualmente in atto su Twitter sia nato da un messaggio Telegram: “Da prendere con le pinze, meglio con le pinzone. La Juventus sonda una pista, e sogna un ritorno. C’è una clausola rescissoria nel mezzo. Il giocatore è in Serie A ma non è italiano. Per ora mi fermo qua, una sola fonte e non si hanno altri riscontri”.

Tanto è bastato per fare scatenare i tifosi, divisi tra chi sogna il ritorno della “Joya” e chi invece dopo il passaggio alla Roma non lo rivorrebbe più in bianconero.