114 milioni in un’unica rata: Vlahovic-Juventus, semaforo verde

Calciomercato Juventus, il Tottenham fa chiarezza sul futuro: si accetteranno soltanto cifre non inferiori a 114 milioni: i dettagli.

Si è parlato a lungo di diverse squadre europee che si stanno muovendo per un grande colpo in attacco. Bayern Monaco e Manchester United sono due realtà europee che hanno messo nel mirino sia il top player bianconero, Dusan Vlahovic, che l’attaccante inglese del Tottenham, Harry Kane. Adesso, però, il presidente ha fatto chiarezza.

Secondo il ‘Times’, infatti, il presidente del Tottenham che ha un Harry Kane in scadenza di contratto nel 2024, non accetterebbe offerte inferiori alla tripla cifra per il suo assistito. Un messaggio chiaro alle squadre interessate che adesso potrebbero, in teoria, virare sul cosiddetto piano b che continua ad essere il bomber serbo della Juventus.

Calciomercato Juventus, il Tottenham non fa sconti e “ritorna” l’alternativa Vlahovic

Proprio per una cifra tutt’altro che accessibile, soprattutto vista anche l’età di Kane, il Bayern Monaco, così come il Manchester United, potrebbero nuovamente virare sul cosiddetto piano B, cioè Dusan Vlahovic. La Juventus accetterà sicuramente cifre inferiori da quelle richieste dal presidente del Tottenham Daniel Levy, che come si legge sul quotidiano internazionale, non sarebbe disposto a scendere a patteggiamenti e non si discosta dalle tre cifre: i cosiddetti 114 milioni di euro.

In sostanza se i due club ai vertici europei non dovessero accettare l’offerta degli Spurs, a questo punto, virerebbero tutti e due su Vlahovic. Il bomber serbo è certamente in un momento no in fase realizzativa. Nonostante l’ottima annata dei bianconeri, Dusan, sta attraversando una piccola crisi sotto porta che ha, relativamente arginato, con un gol importante su rigore qualche settimana fa. Certamente le sue potenzialità sono note a tutti e la Juventus non è nemmeno detto che lo venderà a tutti i costi, certamente, però, davanti ad un’offerta davvero importante si potrebbe decisamente riflettere. Non ci resta che attendere l’intervento delle squadre interessate e se ci sarà un’offerta davvero concreta da convincere la dirigenza bianconera.