Juventus, sentenza annullata: “Nessun nuovo giudizio”

Juventus, adesso non ci sarà nessun nuovo giudizio. Tutti i dettagli sulla penalizzazione in classifica dei bianconeri.

Nessun nuovo giudizio. Come sottolineano da ‘Calciomercato.it’, nel corso della Palermo Football Conference, un evento che nasce con l’ausilio dell’Università degli Studi di Palermo e l’Università LUMSA, ha parlato anche, direttamente, l’avvocato Giovanni Castronovo. Si è parlato, ovviamente, della penalizzazione della Juventus con i meno quindici punti in classifica.

L’avvocato ha parlato apertamente del caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus e il ricorso fatto al CONI, così ha detto il penalista a tal proposito: “Ci sarebbero elementi per annullare la penalizzazione di 15 punti alla Juventus al CONI senza rinvio per nuovo giudizio. I bianconeri sono stati condannati per una norma che, attualmente, non c’è”.

Juventus, senti Castronovo: “Condannati per una norma che non c’è”

La decisione del Collegio di Garanzia è attesa per il prossimo 19 aprile. L’avvocato Castronovo ha poi concluso così il suo intervento: “Non esistono parametri ufficiali per valutare i cartellini dei calciatori. Le intercettazioni erano elementi certi, e non nuovi, interpretate in modo arbitrario. Non può essere solo la Juventus a pagare. La Procura eventualmente doveva aprire un nuovo procedimento”. Così si è concluso, infatti, l’intervento dell’avvocato di cui ‘Calciomercato.it’ ha riportato fedelmente le parole.

Adesso non ci resta che attendere ulteriori novità ufficiali sulla questione che certamente rimarrà al centro dell’interesse della società bianconera e dei tanti tifosi che vogliono capire meglio quale sarà la posizione in classifica della Juventus nella prossima stagione, attualmente con i quindici punti restituiti, i bianconeri, sarebbero secondi in classifica.