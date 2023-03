Calciomercato Juventus, ritorno sventato: “Voglio restare qui”

Calciomercato Juventus, il calciatore ha parlato dal ritiro della sua nazionale: “Non ho alcuna intenzione di andare via”.

Lo spogliatoio, a quanto pare, è una polveriera. E non potrebbe essere altrimenti dopo le parole, forti, pronunciate dall’allenatore sabato scorso al termine della partita di campionato contro il Southampton. I giocatori del Tottenham non sono rimasti impassibili di fronte all’invettiva del loro tecnico Antonio Conte dopo il 3-3 con il Southampton ultimo in classifica, che ha raggiunto il pareggio proprio nei minuti finali.

Conte ne ha avuto per tutti: società, dirigenti ma soprattutto per i calciatori. Colpevoli, a sua detta, di essere egoisti e di non voler giocare sotto pressione. L’allenatore salentino ha poi tirato in ballo il passato del club, che nonostante le ambizioni del proprietario non è ancora riuscito a vincere un trofeo, che continua a mancare dal lontano 2008. I fallimenti degli Spurs, in effetti, cominciano ad essere tanti. Prima di Conte, neppure José Mourinho, con i suoi metodi poco ortodossi, ce l’aveva fatta a cambiare la mentalità. Uno sfogo, quello del tecnico italiano, che in Inghilterra tutti hanno interpretato come il preludio un imminente addio: improbabile, infatti, che a fine stagione Conte decida di rinnovare il contratto, in scadenza il prossimo giugno.

Calciomercato Juventus, Kulusevski: “Il mio futuro non dipende da Conte”

Secondo Sky Sport Uk Conte potrebbe non essere il solo a salutare Londra. Un altro è Harry Kane. Il capitano, nonché capocannoniere della squadra, è già stato vicino alla cessione due anni fa, quando sembrava potesse finire al Manchester City.

Le “sirene” del Bayern Monaco stanno già cantando da mesi ed a fine stagione non sarebbe una sorpresa se partisse l’assalto dei bavaresi per un giocatore che si trova bene nella capitale inglese ma che allo stesso tempo vorrebbe provare a vincere qualcosa d’importante. Futuro in bilico anche per Dejan Kulusevski, approdato al Tottenham negli ultimi giorni del mercato invernale 2022. Lo svedese è in prestito con diritto di riscatto, che però diventerebbe obbligo se gli Spurs si qualificheranno in Champions League. L’ex bianconero, tuttavia, non vorrebbe andare via da Londra, come ha spiegato a Sky in un’intervista rilasciata nel ritiro della Svezia: “La situazione di Conte non influirà sul mio futuro – ha detto – Io voglio rimanere al Tottenham”.