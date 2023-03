Allegri accontentato, la Juventus chiude l’affare: accordo a prescindere

In questi giorni si registrano davvero tantissime voci di calciomercato che riguardano la prossima stagione della Juventus.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri cercherà di chiudere la stagione in corso nel migliore dei modi. Magari con la conquista di un trofeo tra Europa League e Coppa Italia, con quella qualificazione alla prossima Champions League che vorrebbe dire tantissimo anche dal punto di vista economico.

In attesa di tornare in campo dopo la sosta sta iniziando a parlare di quelli che potrebbero essere i colpi della Juventus per il prossimo campionato. Nel corso dell’estate infatti la rosa dovrà essere rinnovata in tutte le parti affinché resti competitiva e ambiziosa. La dirigenza avrà nel frattempo iniziato a guardarsi intorno per cercare quei giocatori utili al progetto. Si punterà molto sulla linea verde ma saranno indispensabili anche gli arrivi di elementi di provata esperienza e di grande carisma.

La Juventus vuole tenersi stretta Alex Sandro

Alcuni elementi di esperienza ovviamente la Juve ce l’ha già in casa, ma in tanti si avvicinano alla scadenza del loro contratto. Rabiot, ad esempio, che ha molte richieste e che potrebbe cambiare aria, intrigato dalla Premier League. Contrariamente invece a quanto si diceva nei mesi scorsi, ci sarebbe stato un cambio di rotta su Alex Sandro.

Al di là del target da raggiungere, in chiave rinnovo automatico, la #Juventus ha deciso di tenere #AlexSandro // Besides the target of games to be reached for the automatic renewal, Juventus have decided they want to keep Alex Sandro 🇧🇷⚪️⚫️@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) March 22, 2023

Per il brasiliano il rinnovo pareva essere lontano, ma come conferma Romeo Agresti su Twitter la Juventus ha deciso in ogni caso di tenersi il difensore verdeoro, al di là di ogni possibile discorso legato ad un rinnovo automatico. La sua duttilità e la sua esperienza dunque dovrebbero tornare utili anche nella prossima stagione.