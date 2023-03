Juventus, infortunio persistente: lascia il ritiro della Nazionale

La Juventus per ora è in stand by, visti gli impegni delle nazionali Allegri lavorerà nei prossimi giorni a ranghi ridotti.

Qualche giocatore potrà ricaricare un po’ le batterie in vista della fase conclusiva e cruciale della stagione, mentre altri saranno impegnati con le rispettive nazionali e dunque saranno di fatto in giro per il mondo. Per riparlare di campionato bisognerà attendere sabato 1 aprile quando la Juve affronterà in casa il Verona.

La squadra di Allegri sta risalendo la china in graduatoria. Nonostante la penalizzazione il distacco dal quarto posto si è ridotto e l’obiettivo è tornato ad essere possibile. In attesa ovviamente della definizione del ricorso che la Juventus ha presentato contro i 15 punti in meno che si ritrova in classifica. Concentrazione massima in ogni caso doverosa, per cui il gruppo dovrà farsi trovare pronto quando si tornerà a scendere in campo.

Juventus, Bonucci non gioca con l’Italia: torna contro l’Inter?

Purtroppo non arrivano però delle buone notizie proprio dal ritiro dell’Italia. Mancini ha convocato in nazionale Leonardo Bonucci, confidando nelle sue capacità tecniche ma anche di leadership all’interno dello spogliatoio. Il centrale però pare destinato a tornare a Torino nelle prossime ore.

Secondo infatti quanto riportato da Sky Sport, Bonucci infatti dovrebbe lasciare il ritiro della nazionale tra giovedì e venerdì prossimo. Il problema al perone non è del tutto superato e il calciatore ha lavorato solo in palestra. Nessun rischio dunque sarà preso riguardo il suo utilizzo. Non giocherà insomma con l’Italia le prossime gare di qualificazione agli Europei. Potrebbe rientrare in campo con la Juventus proprio contro il Verone giorno 1 aprile, anche se è più probabile che torni a disposizione per Juventus–Inter in calendario giorno 4.