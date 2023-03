Calciomercato Juventus, Allegri-Zidane e ribaltone PSG: c’è anche Mourinho

Calciomercato Juventus, c’è la svolta con la doppia decisione che impatta anche in casa bianconera: le ultime su Allegri, Conte e Mourinho.

Questi appena fatti rappresentano certamente alcuni dei nomi più caldi di queste settimane, dense di impegni in Serie A e campo europeo ma al contempo contraddistinte dalla consapevolezza diffusa di poter essere potenzialmente decisive per i piazzamenti finali e, dunque, su quelle che saranno le valutazioni di fine anno e le successive impostazioni estive in ambito del calciomercato.

In casa Juventus, ovviamente, c’è anche una certa perplessità riguardante l’attesa per i responsi giudiziari mentre, sul prato verde, si è fin qui avuta l’impressione che Allegri sia stato più che all’altezza nello gestire la delicata parentesi, ben socializzando con l’inusuale competizione europea affrontata e, più in generale, toccando i punti giusti per stimolare la squadra dopo la penalizzazione di quindici punti.

Le valutazioni da condurre a partire dal mese di giugno in poi impatteranno su tutta una serie di aspetti e questioni di varia natura. Questo a partire certamente dalle possibili cessioni nonché dai rinforzi che si potrebbe cercare di concretizzare per migliorarsi da un punto di vista sportivo ma anche economico.

Calciomercato Juventus, da Allegri a Mourinho passando per Zidane: il PSG ha deciso

Determinate osservazioni, poi, interesseranno anche Massimiliano Allegri, ormai uscito da quella parentesi di grande dubbio e incertezza sul suo futuro e che, soprattutto nei momenti più infelici del girone di Champions, aveva portato qualcuno ad avanzare anche l’ipotesi di un esonero inizialmente imprevedibile.

Max è alla fine rimasto e, almeno fin qui, sembrano anche esserci i presupposti per continuare a vederlo all’ombra della Mole anche in futuro. In casa Juventus, va detto, tutti sono soffermati sul presente e sulle questioni di campo, consciamente però delle possibili novità che potrebbero poi arrivare da giugno in poi.

Sul futuro di Allegri, però, arrivano notizie da Le10Sports.com che certamente intaccano anche il mondo bianconero. Il PSG, nonostante le tante vicende di questi mesi, avrebbe deciso di continuare a puntare sulla coppia Campos e Galtier.

Oltre che a lenire i timori di un possibile arrivo in Francia dei valevoli ds dei club italiani, la permanenza di Galtier cancella anche le possibilità di vedere approcci verso Zidane, Conte, Mourinho o, appunto, lo stesso Allegri. Al contempo, il fatto che uno degli indiziati principali per arrivare a Parigi, Zinedine Zidane, sia ancora senza contratto, potrebbe infiammare le pretese di alcuni top club. Juventus compresa ma adesso è ancora troppo presto.