È sempre Juventus-Arsenal: affare fatto per 25 milioni

L’Arsenal ostacola i piani di mercato della Juventus e chiude l’affare per il gioiello sborsando 25 milioni di euro

La Juventus aspetta con ansia la decisione definitiva in merito alla penalizzazione di 15 punti che, qualora fosse annullata, rivoluzionerebbe completamente la classifica dei bianconeri.

Di conseguenza i bianconeri potrebbero anche avere uno scenario completamente diverso anche in ottica mercato, in quanto si ritroverebbero al secondo posto in classifica, con la quasi certezza di accedere alla prossima Champions League. La Juventus potrebbe perdere diversi big in scadenza a fine stagione, tra cui Juan Cuadrado, Alex Sandro, Adrien Rabiot e Angel Di Maria. La società sta cercando di farsi trovare preparata e sta seguendo diversi giocatori per colmare le eventuali partenze di questi big. In difesa, nello specifico, la Juventus sta sondando il terreno per alcuni terzini: uno su tutti Alejandro Grimaldo del Benfica, ma non solo.

Juventus, duello con l’Arsenal per Fresneda

La Juventus continua a seguire con grande attenzione il terzino destro spagnolo Ivan Fresneda, talento del Real Valladolid, squadra di proprietà di Ronaldo ‘Il Fenomeno‘.

Il giovane difensore è legato al Valladolid fino a giugno 2025 ma ha già tanti ammiratori in giro per l’Europa, non solo la Juventus. Il terzino madrileno è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e poi del Leganes, prima di approdare al Real Valladolid. Ha esordito tra i professionisti poco più di un anno fa, a gennaio 2022, diventando il più giovane esordiente nella storia del club spagnolo. Attualmente è anche nel giro della nazionale spagnola U19 ma già sul mercato ha tante richieste. Oltre alla Juventus, una delle principali candidate nella corsa a Fresneda è l’Arsenal di Arteta. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate dal portale ‘TeamTalk‘, Juventus e Arsenal sarebbero pronte a sfidarsi durante il calciomercato estivo per ottenere il cartellino di Ivan Fresneda.

Il Real Valladolid chiede circa 25 milioni di euro per lasciarlo andare. Una cifra considerevole, forte del contratto ancora in vigore fino al 2025, che certamente lascia prevedere un vantaggio da parte dei ‘Gunners’ che hanno, sicuramente, delle possibilità economiche superiore rispetto a quelle della ‘Vecchia Signora’.