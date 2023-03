Calciomercato Juventus, blitz con l’agente: 30 milioni

Dopo la vittoria sull’Inter c’è grande entusiasmo in casa Juventus, con l’obiettivo quarto posto sempre più nel mirino.

Quel che sembrava essere un traguardo irraggiungibile è diventato invece possibile con il trascorrere delle settimane. I bianconeri si stanno avvicinando alle posizioni che contano e attendono l’esito del ricorso presentato contro la penalizzazione di 15 punti.

Un esito che, se positivo, ribalterebbe nuovamente la classifica. Ora però c’è la sosta per gli impegni delle nazionali e mister Allegri perderà alcuni uomini che saranno in campo in giro per il mondo. Con il campionato fermo si potrà iniziare a fare qualche valutazione in più riguardo le mosse da effettuare nel corso della prossima estate. Quando per forza di cose la Juventus sarà interessata da diversi cambiamenti all’interno del suo organico. Chi partirà verso altri lidi dovrà essere sostituito nel migliore dei modi affinché la squadra resti competitiva e ambiziosa.

Juventus, per Frattesi il Sassuolo chiede 30 milioni di euro

La Juve rischia di perdere dei giocatori importanti per fine contratto, uno di questi è Adrien Rabiot. Il calciatore francese infatti sarà libero da impegni dopo il 30 giugno, se non arriverà il rinnovo. Ipotesi al momento remota. La società però avrebbe già pronto il suo erede.

🚨❗️Contatti tra la Juventus e l'agente di Frattesi. Il Sassuolo chiede 30M€.

[TMW] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) March 23, 2023

Come ha rivelato infatti TMW i bianconeri hanno individuato il nome buono per rinforzare la linea mediana. E’ quello di Frattesi, mediano del Sassuolo che stagione dopo stagione sta crescendo sempre più. Centrocampista abile anche negli inserimenti e con la capacità dunque di trovare facilmente la via della rete. La Juventus avrebbe già preso dei contatti con il suo agente in vista della prossima stagione. Il Sassuolo però non mollerà sulla cifra richiesta. I neroverdi chiedono 30 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra decisamente importante.