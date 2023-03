Calciomercato Juventus, intrigo Conte: 16 milioni della discordia

Giorni di pausa per la Juventus in attesa di tornare a concentrarsi sui prossimi appuntamenti della stagione agonistica.

Il campionato di serie A vive infatti un momento di sosta legato agli impegni delle varie nazionali. Diversi giocatori della squadra di Allegri saranno dunque impegnati in giro per il mondo mentre altri potranno rallentare un attimo i ritmi in attesa del riaccendersi delle ostilità.

La Juventus è in piena corsa su tre fronti e vuole ottenere il massimo da qui fino alla fine della stagione. Cercando di regalare più soddisfazioni possibili alla propria tifoseria. In questi giorni si tornerà a parlare molto di calciomercato e non potrebbe essere altrimenti visto che il club deve iniziare a pianificare le mosse per il futuro. Serviranno innesti in tutti i reparti e per bruciare la concorrenza bisognerà muoversi con largo anticipo. Rimane comunque in bilico la questione allenatore.

Juventus, Conte-Spurs al capolinea?

Massimiliano Allegri è legato alla Juventus da un lungo contratto, ma nonostante questo si continua a parlare parecchio di come in estate i bianconeri possano cambiare rotta. Con Zidane e Antonio Conte che continuano a rimanere i maggiori candidati per la sua possibile sostituzione.

Conte's Spurs contract gives him the option of a one-year extension if he finishes in the top four.#TelegraphFootball | #THFC — Telegraph Football (@TeleFootball) March 23, 2023

Il futuro di Conte, a tal proposito, è ancora tutto da decidere. In Inghilterra sono sicuri che la sua esperienza al Tottenham sia arrivata al capolinea, con la dirigenza che già nelle prossime ore potrebbe propendere per il cambio in panchina. Una decisione difficile da prendere per gli Spurs. Conte, dal canto suo, ha un contratto da 16 milioni di euro che gli dà la possibilità di una proroga di un anno se finisce tra i primi quattro. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.