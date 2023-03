Calciomercato Juventus, Morata alla fine lo ha fatto: operazione da 40 milioni

Secondo l’indiscrezione riportata dal portale spagnolo Elgoldigital’, Morata dell’Atletico Madrid potrebbe trasferirsi, incredibilmente, al Barcellona per una cifra di 40 milioni di euro.

Il giocatore spagnolo, già in passato aveva mosso il desiderio di vestire la maglia blaugrana infatti già quando giocava alla Juventus si era parlato di questa possibilità che, adesso, potrebbe diventare reale già dalla prossima estate. Alvaro, infatti, sembra essere sulla lista dei desideri del Barcellona, che cerca di rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Morata esaudisce il suo desiderio: al Barcellona in estate per 40 milioni

Morata, che ha iniziato la sua carriera nell’Academy del Real Madrid, ha già giocato per diverse squadre di alto livello in Europa, tra cui la Juventus, il Chelsea e l’Atletico Madrid. In questa stagione con la maglia dei Colchoneros, Morata ha comunque disputato un’ottima stagione ma, adesso, per lui, si prospetta un ennesimo upgrade.

Il Barcellona, che attualmente si trova in una fase di transizione dopo la partenza di Lionel Messi, sembra essere alla ricerca di un attaccante di esperienza per affiancare i giovani talenti in rosa. Morata potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il club catalano, grazie alla sua esperienza e alla sua abilità nel segnare gol. Sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per capire se l’operazione si concretizzerà effettivamente e quale sarà la cifra definitiva del trasferimento ma in Spagna sono sicuri che potrebbe essere intorno ai 40 milioni di euro. La notizia del possibile trasferimento di Morata dal club madrileno a quello catalano ha già fatto molto rumore nel mondo del calcio, e i tifosi di entrambe le squadre sono in trepidante attesa per scoprire l’esito della trattativa.