Juventus e Milan si leccano le ferite: “scambio” choc e doppio addio

Juventus e Milan si leccano le ferite, bianconeri e rossoneri potrebbe restare a bocca asciutta: il suo futuro sarà in Inghilterra.

Doveva essere un valore aggiunto ma le cose non stanno andando secondo quelli che erano i suoi piani. E neppure del club. Non sarebbe una sorpresa, a questo punto, se la sua esperienza parigina si concludesse con grande anticipo rispetto alle premesse iniziali.

Il soggetto in questione è Renato Sanches, centrocampista portoghese che la scorsa estate è passato dal Lille, formazione con cui nella stagione 2020-21 si laureò campione di Francia, al Psg, seguendo le orme del suo vecchio allenatore Christophe Galtier, anche lui approdato sotto la Tour Eiffel. Limitato da continui problemi fisici, Sanches ha collezionato a malapena sedici presenze, non riuscendo a trovare mai continuità. Pensava di avere più minuti a disposizione per mettere in mostra il suo talento, ma così non è stato: l’ex Bayern Monaco fatica a scalare le gerarchie. Ha firmato un contratto quinquennale con il club di Al-Khelaifi, fortemente voluto dal successore di Leonardo, Luis Campos. Tuttavia, potrebbe essere uno dei primi a partire, in vista di una nuova “rivoluzione” che ci sarà nella capitale francese a fine stagione dopo l’ennesimo flop in Champions League.

Juventus e Milan si leccano le ferite, il Leicester fa sul serio per Renato Sanches

Sanches fu molto vicino al Milan lo scorso anno: poi il Psg ebbe la meglio sui rossoneri, che si limitarono a qualche timida avances. Il portoghese è finito pure sul taccuino della Juventus, l’altra sua estimatrice italiana insieme alla squadra di Stefano Pioli.

Il suo futuro, però, potrebbe essere in Inghilterra. A lui sta pensando il Leicester, che a giugno perderà con ogni probabilità Youri Tielemans, forte centrocampista belga in scadenza di contratto, seguito con attenzione pure dalla squadra di Massimiliano Allegri. Dalla Francia il portale Jeunes Footeux è convinto che in estate le Foxes faranno un tentativo per Sanches, ma solo ed esclusivamente se riusciranno a mantenere la categoria. Il Leicester infatti è in piena lotta per non retrocedere in Championship.