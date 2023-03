Juventus snobbata, ha preso la sua decisione: “Sogna il Real Madrid”

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo la Juventus e il prossimo calciomercato. C’è l’annuncio riguardo la prossima destinazione del talento che sogna un futuro al Real Madrid.

Tifosi scatenati dopo la notizia relativa al possibile passaggio del calciatore al Real Madrid nel prossimo calciomercato estivo 2023. La Juventus è pronta a dare battaglia per evitare ciò, anche se la volontà del calciatore può essere determinante. Ecco perché si cercano delle alternative in quella zona di campo che necessita di rinforzi in vista della prossima stagione. Ecco tutte le manovre del club bianconero

Arrivano dalla Spagna le indiscrezioni in merito al corteggiamento del Real Madrid nei confronti del calciatore. Juve irritata da questo atteggiamento: i dirigenti bianconeri, adesso, sono pronti a virare su altri obiettivi e lasciare andare il calciatore alla corte di Carlo Ancellotti.

I suoi numeri, in questa stagione di Serie A, sono davvero incredibili: ecco spiegato l’interesse da parte delle Merengues che sono alla ricerca di talenti in vista della prossima stagione. Florentino Perez è pronto a ringiovanire la rosa e pescare i migliori prospetti che ci sono in giro per l’Europa. Ecco perché dal campionato italiano potrebbe arrivare il calciatore: il club spagnolo è pronto a beffare la Juventus. Ecco svelati tutti i dettagli su questo affare di calciomercato per la prossima stagione.

Ultime calciomercato Juventus: il big ha deciso la sua prossima destinazione

Le sirene della Liga spingono il calciatore ad accettare la corte del Real Madrid, uno dei club più blasonati e vincenti al mondo è pronto a pescare dalla Serie A per rinforzare la squadra.

Sorpresa, in negativo, per la Juventus, che aveva messo da tempo il calciatore nel mirino anche in virtù di un possibile addio di Dusan Vlahovic.

Alla fine Rasmus Hojlund potrebbe vestire la maglia del Real Madrid per la prossima stagione. E’ il colpo in canna di Florentino Perez che vuole prendere un altro attaccante per la sessione estiva di calciomercato 2023. L’obiettivo del presidente dei Blancos è quello di rinnovare il contratto di Benzema per un’altra stagione, affiancandogli una prima punta giovane e di prospettiva. L’identikit corrisponde alla perfezione a quello di Hojlund che era finito nel mirino anche della Juventus, tra i due il 20enne preferirebbe andare al Real Madrid. Ecco perché i bianconeri, adesso, dovranno guardare ad altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. I Blancos stanon seguendo da vicino l’evoluzione dell’attaccante danese che, fino a questo momento, ha messo a segno 8 gol e 2 assist in 25 presenze con la maglia dei neroazzurri di Bergamo. La sua valutazione è già schizzata alle stelle, con l’Atalanta pronta ad incassare almeno 45-50 milioni di euro.