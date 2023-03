Rabiot lascia la Juventus ma non cambia colori: fumata bianconera

Rabiot lascia la Juventus ma non cambia colori, è in salita la trattativa per il rinnovo del centrocampista francese.

Da esubero a punto fermo nel giro di pochi mesi. Nel calcio le cose possono cambiare in fretta ma la parabola ascendente di Adrien Rabiot ha del clamoroso.

Il centrocampista francese è diventato in poco tempo un insostituibile della linea mediana di Massimiliano Allegri, tecnico che in realtà ha sempre nutrito una certa stima nei suoi confronti, anche quando le cose andavano male. Ed oggi è un giocatore completamente diverso, la bella copia di quello che i tifosi avevano visto all’opera nelle tre precedenti stagioni. Nove gol e quattro assist tra le varie competizioni, senza dimenticare il suo apporto in fase di non possesso. In tanti si chiedono come mai Rabiot sia sbocciato proprio nell’ultimo anno di contratto con la Juventus, che adesso rischia di perderlo a zero. La questione rinnovo, infatti, sta iniziando a tenere banco ormai da settimane. E la strada che porterebbe il nazionale transalpino a vestire ancora la maglia bianconera è in salita.

Rabiot lascia la Juventus ma non cambia colori, pronto l’assalto del Newcastle

Fanno pensare le sue dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa al quotidiano francese Le Figaro, in una settimana in cui è impegnato con la nazionale di Deschamps.

Rabiot ha detto che il futuro è al momento un argomento a cui pensa poco, che preferisce concentrarsi su quello che succede in campo. “Come uomo mi piace viaggiare – queste le sue parole – scoprire altre culture e in Italia sto molto bene: è un Paese che mi piace. Ma poi lascio ogni opzione aperta e vedremo che succede tra qualche mese”. La verità è che il francese non disdegnerebbe affatto l’ipotesi di restare a Torino ma l’accordo è lontanissimo con la Juventus, che sta provando ad accontentarlo. Sono tanti, invece, i club di Premier League che sognano di accaparrarselo e portarlo in Inghilterra la prossima stagione. Tra queste c’è anche il ricco Newcastle, secondo Fichajes.net disposto a fare ponti d’oro a Rabiot pur di fargli indossare – ancora – i colori bianconeri.