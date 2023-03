Il cambio in panchina fa tremare la Juventus: hanno scelto Chiesa

Con il possibile cambio in panchina l’obiettivo prioritario potrebbe essere il fenomeno bianconero: Juventus in allerta.

Adesso, dall’estero, sembra avvicinarsi sempre di più la possibilità di vedere Tuchel, ex Chelsea e con un palmares già di tutto rispetto, pronto per diventare il nuovo tecnico di un’altra grande squadra: il Bayern Monaco.

Purtroppo per i bianconeri e i tifosi in generale, in caso di arrivo del tecnico tedesco in Bavaria, Tuchel potrebbe già dettare qualche acquisto prestigioso per consolidare il club nella prossima stagione. Il primo nome potrebbe essere quello d un profilo assai apprezzato, da tempo, già dal Chelsea, dal tecnico tedesco: Federico Chiesa.

Calciomercato Juventus, Tuchel al Bayern ha deciso: Chiesa primo nome della lista

Proprio l’esterno bianconero sembra essere in cima alle preferenze del tecnico tedesco e speriamo che questo non accada visto che, Chiesa, indubbiamente, adesso, rappresenta un autentico veterano in casa bianconera. Il cosiddetto pupillo di tutti i tifosi e anche il centro del progetto di Allegri.

Chiesa è reduce da un brutto infortunio e sta giocando ma non con la continuità che si sperava inizialmente. Certamente il suo approccio ai match è sempre importante, un giocatore decisivo di cui, chiaramente, la Juventus difficilmente vorrà privarsene. Il Bayern Monaco è una squadra con un blasone importante e con grande disponibilità economica. Vedremo se con l’arrivo di Tuchel avrà la volontà di avanzare un’offerta prestigiosa. Adesso i bianconeri sono avvisati ma difficilmente accetteranno offerte per il suo addio, proprio in questo momento di importanza reale dell’esterno italiano.