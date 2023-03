Calciomercato Juventus, offerta ufficiale United: il fratello vuota il sacco

Calciomercato Juventus, le parole del fratello di fatto ufficializzano la trattativa: ormai non ci sono più dubbi a riguardo.

La sessione invernale di calciomercato ha ormai chiuso i battenti da diversi mesi, ma gli strascichi non sono ancora finiti. Affari che si sarebbero potuti concretizzare a poche ore dal gong e che invece sono sfumate sul più bello.

A calamitare le ultime ore di mercato sono state anche le voci e soprattutto le voci riguardanti il futuro di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino della Fiorentina, che si è messo in luce agli ultimi Mondiali a suon di prestazioni esaltanti, è stato molto accostato anche alla Juventus. In realtà i bianconeri non hanno mai preso seriamente in considerazione l’idea di sferrare un assalto convinto al mediano Viola, anche perché la richiesta dei gigliati si attestava sui 45-50 milioni di euro. Per Amrabat, però, si sarebbe potuto configurare un clamoroso sbarco in Premier League.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Voetbal Primeur, infatti, il fratello di Sofyan, Nordin, ha così commentato le voci riguardanti il possibile addio alla Fiorentina di Ambrat. Ecco le sue parole: “Posso nominare tre club che concretamente hanno manifestato interesse negli ultimi due-tre giorni della finestra di mercato. Manchester United? I Devils lo volevano in prestito con diritto di riscatto, ma la Fiorentina ha rifiutato la proposta.”