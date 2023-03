Corsa, cuore e grinta: guizzo del Chelsea, due di picche della Juventus

La Juventus vive un weekend di riposo vista la sosta del campionato di serie A, con i bianconeri che lavorando in vista del ritorno in campo.

Molti giocatori della formazione di Allegri si trovano in giro per il mondo in questi giorni, impegnati con le rispettive nazionali. Altri invece hanno lavorato sodo per non perdere i ritmi e farsi trovare pronti alla ripresa delle ostilità. Fissata per giorno 1 aprile contro il Verona.

La Juventus è stata capace di risalire la classifica in modo davvero importante, portandosi a poche lunghezze dal quarto posto nonostante la pesante penalizzazione. Contro la quale i bianconeri hanno presentato ricorso, il cui esito è atteso dopo Pasqua. Non bisogna dimenticare che la formazione torinese è impegnata su più fronti e ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti in questo periodo. Allo stesso tempo in queste settimane si comincia a parlare seriamente di mercato e dei possibili innesti della sessione estiva.

Juventus, no secco al Chelsea per Rovella

Non bisogna però dimenticare che la Juventus ha già dei giocatori sparsi in giro per l’Italia che potrebbero rientrare alla base ed essere delle pedine importanti per Allegri negli anni a venire. Uno di questi è Niccolò Rovella, centrocampista che i bianconeri hanno prelevato dal Genoa e che ora si trova in prestito al Monza.

Il calciatore finora ha fatto molto bene, mettendo in evidenzia cuore, corsa e grinta. Caratteristiche che lo stanno portando alla ribalta. La Gazzetta dello Sport ha rivelato un retroscena dell’ultima sessione invernale di calciomercato. Secondo infatti il quotidiano sportivo il Chelsea avrebbe messo gli occhi su Rovella e sarebbe stato pronto a fare un’offerta per portarlo a Londra. Ma la Juventus avrebbe risposto con un “due di picche”, credendo fortemente nelle qualità del mediano. Che potrebbe fermarsi a Torino per il prossimo campionato.